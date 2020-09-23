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Белорусские логисты об очередях на границах: спрашивают про какие-то деньги
23.09.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен - Sputnik. Прохождение белорусской границы сейчас как лотерея: кто-то проезжает за день, а другие стоят с пятницы, рассказали Sputnik в одной из белорусских логистических компаний.
Национальная ассоциация перевозчиков Литвы Linava 10 сентября сообщила о намерении Беларуси не впускать грузы из балтийских стран. Но в Министерстве республики данную информацию опровергли. Затем уже президент Александр Лукашенко
© Sputnik / Валерий Мельников
"Я конкретно отвечаю за транспортировку сборных грузов из Вильнюса в Российскую Федерацию, – поясняет представитель одной из белорусских логистических компаний Евгений. – Последнюю неделю прохождение границы, как говорится, на удачу. Есть авто, которые вчера выехали и сегодня они уже едут по РБ, а есть такие, которые с пятницы не могут до сих пор пройти. И непонятно, от чего это зависит".
Водители говорят, что полностью проверяют кабины и все товары из Европы, у них постоянно спрашивают про какие-то деньги, везут ли с собой. Возможно это совпадение, но накануне Евросоюз
"Мои конкретно авто проверяли все, просто в разной степени: кого-то быстро отпустили, а кого-то уже несколько раз через рентгены прогнали", –уточняет собеседник агентства.
Со слов логиста, в среднем сутки простоя одной машины обходятся в 100 евро. Так как
Доставлять груз из Прибалтийских стран в Россию можно напрямую через Латвию, но местные переходы не оборудованы для большого количества машин. И, как утверждает логист, там уже очередь на несколько дней.
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Внушительные очереди фур наблюдаются на границе Беларуси со странами Евросоюза уже больше недели. Кто и что ищет?
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