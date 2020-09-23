Белорусские логисты об очередях на границах: спрашивают про какие-то деньги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Прохождение белорусской границы сейчас как лотерея: кто-то проезжает за день, а другие стоят с пятницы, рассказали Sputnik в одной из белорусских логистических компаний.

Национальная ассоциация перевозчиков Литвы Linava 10 сентября сообщила о намерении Беларуси не впускать грузы из балтийских стран. Но в Министерстве республики данную информацию опровергли. Затем уже президент Александр Лукашенко заявил , что страна "вынуждена закрыть государственную границу с западом". Но опять же, никаких официальных документов по этому поводу не публиковалось, а контрольно-пропускные пункты продолжили работать в штатном режиме. Вот только проходить контроль стало действительно намного сложнее.

"Я конкретно отвечаю за транспортировку сборных грузов из Вильнюса в Российскую Федерацию, – поясняет представитель одной из белорусских логистических компаний Евгений. – Последнюю неделю прохождение границы, как говорится, на удачу. Есть авто, которые вчера выехали и сегодня они уже едут по РБ, а есть такие, которые с пятницы не могут до сих пор пройти. И непонятно, от чего это зависит".

Водители говорят, что полностью проверяют кабины и все товары из Европы, у них постоянно спрашивают про какие-то деньги, везут ли с собой. Возможно это совпадение, но накануне Евросоюз пообещал выделить на поддержку протестующих 53 миллиона. При этом Минюст Беларуси назвал незаконной деятельность незарегистрированных на территории страны фондов, которые помогают пострадавшим во время акций. Евгений уточнил, что сейчас на границе досматривают практически все фуры, выборочно вскрывают груз.

"Мои конкретно авто проверяли все, просто в разной степени: кого-то быстро отпустили, а кого-то уже несколько раз через рентгены прогнали", –уточняет собеседник агентства.

Со слов логиста, в среднем сутки простоя одной машины обходятся в 100 евро. Так как задержка на границе считается форс-мажорным обстоятельством и заказчик не компенсирует им данные убытки, многие компании уже повысили свои ставки на 100-200 евро.

Доставлять груз из Прибалтийских стран в Россию можно напрямую через Латвию, но местные переходы не оборудованы для большого количества машин. И, как утверждает логист, там уже очередь на несколько дней.

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