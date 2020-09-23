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В квартире главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын идет обыск
23.09.2020 10:59 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. С утра в квартире главного редактора интернет-издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, идет обыск, сообщила Гуштын в "Фейсбуке".
17 августа "Наша Ніва" опубликовала интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен". Диджей Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его избивал заместитель министра МВД Александр Барсуков. В статье отмечалось, на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. "После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают", — писала "Наша Нівы".
Дозвониться до Мартиновича и Гуштын пока не удается.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 23 сентября. С утра в квартире главного редактора интернет-издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, идет обыск,...
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