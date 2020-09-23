Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. С утра в квартире главного редактора интернет-издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, идет обыск, сообщила Гуштын в "Фейсбуке".



"У нас обыск. По статье, где диджей говорит, что его бил Барсуков. Обыск проводит УСБ (управление собственной безопасности. — БелаПАН.) МВД", — написала она в 9.50.

17 августа "Наша Ніва" опубликовала интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен". Диджей Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его избивал заместитель министра МВД Александр Барсуков. В статье отмечалось, на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. "После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают", — писала "Наша Нівы".

Дозвониться до Мартиновича и Гуштын пока не удается.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартире главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын идет обыск Минск, 23 сентября. С утра в квартире главного редактора интернет-издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича и его жены, журналистки портала tut.by Адарьи Гуштын, идет обыск,...

Ирина Турчина, БелаПАН.