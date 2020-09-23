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«Провести новые выборы». Более 600 студентов и выпускников биофака БГУ подписали обращение к госорганам

23.09.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники, студенты и выпускники биологического факультета БГУ обратились к государственным органам Беларуси. Они просят не допускать задержаний и насилия к мирным гражданам, освободить политзаключенных и признать результаты выборов недействительными.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы выражаем солидарность со всеми гражданами, которые путем ненасильственного протеста способствуют восстановлению мира и законности в Беларуси, — написали авторы обращения. — В связи с нарушением наших гражданских и политических прав, а именно: право на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления (ст. 65, 66 Конституции), право на жизнь и безопасность, право на защиту от посягательств за свободное выражение своей позиции (ст. 4, 10, 22, 25, 33 Конституции), органам государственной власти выражаем протест установившемуся в нашей стране беззаконию».

Свои требования биологи сформулировали так:

  • не допускать задержаний и насилия в отношении мирно протестующих граждан. Инициировать процесс отстранения от занимаемых должностей и привлечения к ответственности всех работников правоохранительных органов, применивших насилие, отдававших и исполнявших преступные приказы и нарушивших присягу, данную народу Беларуси. До окончания независимого и гласного расследования отстранить от исполнения обязанностей министра внутренних дел Юрия Караева, руководство и личный состав подразделений ОМОН МВД.
  • освободить всех политических заключенных, отменить неправомерные судебные постановления, выплатить компенсации всем гражданам, пострадавшим от незаконных действий силовых структур.
  • в связи с неприемлемым количеством зафиксированных нарушений и фальсификаций признать недействительными результаты состоявшихся 9 августа выборов. Сформировать новый состав ЦИК, провести новые выборы […].
  • признать Координационный Совет органом, представляющим наши интересы в части перечисленных выше требований.

Обращение подписало 624 человека.

 
 
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Сотрудники, студенты и выпускники биологического факультета БГУ обратились к государственным органам Беларуси. Они просят не допускать задержаний и насилия к...
 
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