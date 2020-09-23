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«Провести новые выборы». Более 600 студентов и выпускников биофака БГУ подписали обращение к госорганам
23.09.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники, студенты и выпускники биологического факультета БГУ обратились к государственным органам Беларуси. Они просят не допускать задержаний и насилия к мирным гражданам, освободить политзаключенных и признать результаты выборов недействительными.
«Мы выражаем солидарность со всеми гражданами, которые путем ненасильственного протеста способствуют восстановлению мира и законности в Беларуси, — написали авторы обращения. — В связи с нарушением наших гражданских и политических прав, а именно: право на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления (ст. 65, 66 Конституции), право на жизнь и безопасность, право на защиту от посягательств за свободное выражение своей позиции (ст. 4, 10, 22, 25, 33 Конституции), органам государственной власти выражаем протест установившемуся в нашей стране беззаконию».
Свои требования биологи сформулировали так:
Обращение подписало 624 человека.
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«Провести новые выборы». Более 600 студентов и выпускников биофака БГУ подписали обращение к госорганам
Сотрудники, студенты и выпускники биологического факультета БГУ обратились к государственным органам Беларуси. Они просят не допускать задержаний и насилия к...
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