Уборка зерновых и зернобобовых культур почти завершена в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. Белорусские аграрии практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Сейчас в основном продолжается уборка гречихи, проса и кукурузы на зерно, сообщили Sputnik в Минсельхозпроде.

Перед сельскохозяйственной отраслью руководством страны была поставлена задача убрать более 9 миллионов тонн зерновых, зернобобовых культур и кукурузы.

Согласно оперативной информации Минсельхозпрода зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы убраны уже с более 2,157 миллиона гектаров, что составляет 99,5 процента от запланированной площади.

Лидеры уборки

В ведомстве уточнили, что уборка зерновых и зернобобовых уже завершена в Брестской и Гродненской областях.

"В Гомельской области убрано площадей 99,9% от плана, Минской - почти 99,5 процента, в Могилевской - 98,8%, в Витебской - 98,6% ", - сообщили в министерстве.

Кукуруза на зерно

В Минсельхозпроде также сообщили, что в стране только-только началась уборка кукурузы на зерно, убрано менее четырех тысяч гектаров, что составляет чуть более 1,6 процента от плана (21,5 тонна). На силос убрано 388 тысяч гектаров кукурузы, что на данный момент составляет около 40 процентов от плана.

Согласно оперативной информации аграриев, к настоящему времени по стране намолочено более 8 млн. тонн зерна при средней урожайности 37,3 центнера с гектара, что значительно выше, чем в прошлом году. В 2019-м урожайность на аналогичную дату составляла чуть более 31 центнера с гектара.

"В Минской области собрали 2 миллиона тонн зерна, в Гродненской - более 1,5 млн. тонн, в Брестской - свыше 1,3 млн. тонн, в Могилевской - более 1,1 млн. тонн, в Витебской - свыше 1 млн. тонн, в Гомельской - более 900 тыс. тонн", - сообщили в министерстве.

Про лен

Там также сообщили, что в стране продолжается уборка льна. По состоянию на 23 сентября обработано 28,9 тысяч гектаров, что составляет более 60 процентов от плана. Заготовлено 91,5 тысячи тонн при средней урожайности 37,8 ц/га. Одновременно аграрии проводят оборачивание лент льна: упаковано в тюки почти 73 процента вытеребленого льна.

Про корма для животных

Кроме того, в Беларуси уже заготовлено более 833 тысяч тонн сена, почти 83 процента от плана, 13,236 миллионов тонн сенажа, по которому план уже перевыполнен, а также 8,5 миллиона тонн силоса.

"Всего в этом году планируется получить 9,3 миллиона тонн травяных кормов для скота , причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области",- сообщили в Минсельхозпроде.

К этому времени заготовлено более 68 процентов от плана.