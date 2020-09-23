Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Обыск в квартире главного редактора "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын проводится в рамках дела по статье 188 УК (клевета), сообщила Гуштын в "Фейсбуке".

Потерпевший, по ее словам, — заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, дело открыто "за статью, где диджей говорит, что тот его бил на Окрестина". "У Егора Мартиновича нет никакого статуса пока", — написала журналистка.

По словам Гуштын, как только закончится обыск, супруга повезут на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. Обыск проводит управление собственной безопасности МВД. "Егор давал им ранее пояснения по ситуации со статьей про Барсукова, сегодня они его вызвали на ознакомление с экспертизой, но не дали даже доехать до них. У Егора есть адвокат, мы добились, чтобы он был на обыске, на допрос он тоже поедет", — отметила она.

17 августа "Наша Ніва" опубликовала интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен". Диджей Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его избивал заместитель министра МВД Александр Барсуков. В статье отмечалось, на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. "После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают", — писала "Наша Ніва".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обыск у главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын проводится в рамках уголовного дела о клевете Минск, 23 сентября. Обыск в квартире главного редактора "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын проводится в рамках дела по статье 188 УК...

Ирина Турчина, БелаПАН.