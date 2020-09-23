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Обыск у главреда "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын проводится в рамках уголовного дела о клевете

23.09.2020 11:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Обыск в квартире главного редактора "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын проводится в рамках дела по статье 188 УК (клевета), сообщила Гуштын в "Фейсбуке". 

Потерпевший, по ее словам, — заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, дело открыто "за статью, где диджей говорит, что тот его бил на Окрестина". "У Егора Мартиновича нет никакого статуса пока", — написала журналистка. 

По словам Гуштын, как только закончится обыск, супруга повезут на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. Обыск проводит управление собственной безопасности МВД. "Егор давал им ранее пояснения по ситуации со статьей про Барсукова, сегодня они его вызвали на ознакомление с экспертизой, но не дали даже доехать до них. У Егора есть адвокат, мы добились, чтобы он был на обыске, на допрос он тоже поедет", — отметила она. 

17 августа "Наша Ніва" опубликовала интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен". Диджей Влад Соколовский рассказал журналистам, что в изоляторе на Окрестина его избивал заместитель министра МВД Александр Барсуков. В статье отмечалось, на третий день отбывания ареста в карцер, где сидел Соколовский, пришел некий начальник и ударил его два раза. "После выхода Влад Соколовский узнал в этом начальнике Александра Барсукова, заместителя Караева. Барсуков приезжал под Окрестина в ночь на 14 августа, уверял людей, что в камерах никого не бьют и не пытают", — писала "Наша Ніва".


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. Обыск в квартире главного редактора "Нашай Нівы" Егора Мартиновича и журналистки tut.by Адарьи Гуштын проводится в рамках дела по статье 188 УК...
 
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