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«Не успею». Сегодня в Жабинке ждали на встречу депутата парламента, но встречу внезапно перенесли
23.09.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 23 сентября, в Доме культуры Жабинки должна была пройти встреча избирателей с депутатом Палаты представителей Национального собрания Жанной Стативко. Но утром горожанам сказали, что мероприятие переносится. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
Встреча с жителями Беловежского избирательного округа № 8 анонсировалась в
Поговорить с депутатом планировали жабинковские активисты, которые выходят в райцентре на марши солидарности. Однако 23 сентября они узнали, что встреча переносится.
«По не зависящим от меня причинам я не успею сегодня приехать в округ на встречу. Пожалуйста, предупредите всех, что встреча переносится. Новую дату сообщу чуть позже. Извините», — написала депутат в своем телеграм-канале.
Позже стало известно, что сегодня в Минске
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Депутат написала в своем телеграме, что не успеет сегодня приехать в свой округ.
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