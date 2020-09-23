«Не успею». Сегодня в Жабинке ждали на встречу депутата парламента, но встречу внезапно перенесли

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 23 сентября, в Доме культуры Жабинки должна была пройти встреча избирателей с депутатом Палаты представителей Национального собрания Жанной Стативко. Но утром горожанам сказали, что мероприятие переносится. Об этом TUT.BY сообщили читатели.



Фото: Скрин-шот из видеоанонса встречи

Встреча с жителями Беловежского избирательного округа № 8 анонсировалась в телеграм-канале депутата 20 сентября. Планировалось, что двухчасовое мероприятие пройдет в Доме культуры Жабинки.

Поговорить с депутатом планировали жабинковские активисты, которые выходят в райцентре на марши солидарности. Однако 23 сентября они узнали, что встреча переносится.

«По не зависящим от меня причинам я не успею сегодня приехать в округ на встречу. Пожалуйста, предупредите всех, что встреча переносится. Новую дату сообщу чуть позже. Извините», — написала депутат в своем телеграм-канале.

Позже стало известно, что сегодня в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко . На нее традиционно приглашают депутатов.