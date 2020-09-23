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В Минске после инаугурации Лукашенко проходят стихийные акции протеста
23.09.2020 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Cегодня в Минске внезапно
Студенты тоже выходят на акции протеста. Людей с плакатами заметили у БГУКИ и во внутреннем дворике главного корпуса БГУ.
Студенты университета культуры скандируют «Саша, приходи, будем поздравлять!».
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Cегодня в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Дату мероприятия не раскрывали, а утром рядом с Дворцом независимости заметили силовиков и...
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