В Минске после инаугурации Лукашенко проходят стихийные акции протеста

Источник материала: Tut.by

Cегодня в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Дату мероприятия не раскрывали, а утром рядом с Дворцом независимости заметили силовиков и чиновников. Президентский кортеж проехал по перекрытым проспектам на церемонию. Теперь в разных местах столицы — стихийные акции.



Проспект Дзержинского. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Проспект Независимости. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Студенты тоже выходят на акции протеста. Людей с плакатами заметили у БГУКИ и во внутреннем дворике главного корпуса БГУ.

Студенты университета культуры скандируют «Саша, приходи, будем поздравлять!».



В жилом комплексе «Каскад». Фото: Майя Кохно, TUT.BY



Так выглядит акция возле «Минск-Арены». Фото: TUT.BY



Перекресток улиц Есенина и Рафиева. Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY