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В Минске после инаугурации Лукашенко проходят стихийные акции протеста

23.09.2020 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Cегодня в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Дату мероприятия не раскрывали, а утром рядом с Дворцом независимости заметили силовиков и чиновников. Президентский кортеж проехал по перекрытым проспектам на церемонию. Теперь в разных местах столицы — стихийные акции.


Проспект Дзержинского. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проспект Независимости. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Студенты тоже выходят на акции протеста. Людей с плакатами заметили у БГУКИ и во внутреннем дворике главного корпуса БГУ.

Студенты университета культуры скандируют «Саша, приходи, будем поздравлять!».


В жилом комплексе «Каскад». Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Так выглядит акция возле «Минск-Арены». Фото: TUT.BY

Перекресток улиц Есенина и Рафиева. Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Cегодня в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Дату мероприятия не раскрывали, а утром рядом с Дворцом независимости заметили силовиков и...
 
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