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Корреспондента ТАСС задерживали возле Дворца независимости, где проходила инаугурация Лукашенко
23.09.2020 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Корреспондента ТАСС задержали в Минске возле Дворца независимости. Как выяснилось, его доставили в Центральное РУВД. Об этом
Корреспондента российского государственного информационного агентства ТАСС Артема Попова задержали силовики недалеко от Дворца независимости, где 23 сентября проходила церемония инаугурации Александра Лукашенко. Как указано в сообщении ТАСС, у Попова имелась аккредитация. Связаться с журналистом не удавалось более двух часов.
Коллеги корреспондента обратились к пресс-секретарю ГУВД Мингорисполкома Наталье Ганусевич, которая рассказала, что Попова отвезли в Центральное РУВД и вскоре его должны отпустить.
Через три часа после задержания журналист вышел на связь и сообщил, что его отпустили.
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Корреспондента ТАСС задержали в Минске возле Дворца независимости. Как выяснилось, его доставили в Центральное РУВД.
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