Корреспондента ТАСС задерживали возле Дворца независимости, где проходила инаугурация Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Корреспондента ТАСС задержали в Минске возле Дворца независимости. Как выяснилось, его доставили в Центральное РУВД. Об этом сообщает российское информагентство.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Корреспондента российского государственного информационного агентства ТАСС Артема Попова задержали силовики недалеко от Дворца независимости, где 23 сентября проходила церемония инаугурации Александра Лукашенко. Как указано в сообщении ТАСС, у Попова имелась аккредитация. Связаться с журналистом не удавалось более двух часов.

Коллеги корреспондента обратились к пресс-секретарю ГУВД Мингорисполкома Наталье Ганусевич, которая рассказала, что Попова отвезли в Центральное РУВД и вскоре его должны отпустить.

Через три часа после задержания журналист вышел на связь и сообщил, что его отпустили.