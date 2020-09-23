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Корреспондента ТАСС задерживали возле Дворца независимости, где проходила инаугурация Лукашенко

23.09.2020 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корреспондента ТАСС задержали в Минске возле Дворца независимости. Как выяснилось, его доставили в Центральное РУВД. Об этом сообщает российское информагентство.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Корреспондента российского государственного информационного агентства ТАСС Артема Попова задержали силовики недалеко от Дворца независимости, где 23 сентября проходила церемония инаугурации Александра Лукашенко. Как указано в сообщении ТАСС, у Попова имелась аккредитация. Связаться с журналистом не удавалось более двух часов.

Коллеги корреспондента обратились к пресс-секретарю ГУВД Мингорисполкома Наталье Ганусевич, которая рассказала, что Попова отвезли в Центральное РУВД и вскоре его должны отпустить.

Через три часа после задержания журналист вышел на связь и сообщил, что его отпустили.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондента ТАСС задержали в Минске возле Дворца независимости. Как выяснилось, его доставили в Центральное РУВД.
 
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