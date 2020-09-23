В Бресте будут судить мужчину, который «осквернил забор гаражного кооператива циничными надписями»

Источник материала: Tut.by

22-летний брестчанин обвиняется в осквернении забора гаражно-потребительского кооператива «циничными надписями с использованием ненормативной лексики», сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области .



Фото использовано в качестве иллюстрации

По материалам дела, преступление молодой человек совершил в ночь с 14 на 15 июля на улице Гоголя. Надписи на ограждении ГПК он нанес черным аэрозольным баллончиком. Ущерб оценили в 250 рублей.

Личность обвиняемого установили по камерам видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за осквернение сооружений. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф или арест.

Дело направлено в суд.