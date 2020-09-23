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Главреда портала «Могилевский регион» и экоактивиста увезли в райотдел милиции

23.09.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве к главному редактору портала 6tv.by Дмитрию Соловьеву и экоактивисту Леониду Платоненко сотрудники милиции пришли домой и попросили проехать с ними в РОВД как «лиц, в отношении которых ведется административный процесс».


На переднем плане — Дмитрий Соловьев. Фото: baj.by

Как рассказала TUT.BY жена Дмитрия Соловьева Надежда, милиционеры в штатском пришли к ним домой около 11.30. Один из них представился лейтенантом Титовым и сказал, что в отношении Дмитрия ведется административный процесс, поэтому ему следует поехать с ними в Ленинский РОВД.

— В квартиру я их не пустила, они ждали в коридоре, пока муж выйдет. Повестки вроде не было, но какие-то документы у милиционеров с собой были. Муж согласился ехать. В РОВД с ним могут просто побеседовать и отпустить, а могут и задержать, — сказала Надежда Соловьева.

Напомним, Дмитрия Соловьева задержали вечером 8 августа, когда он ехал по городу на своей машине. Инспекторы ГАИ остановили машину Соловьева для проверки VIN-кода машины, якобы она находится в угоне. Затем Соловьева доставили в РОВД и обвинили в неподчинении требованиям сотрудника милиции — якобы могилевчанин отказался предъявлять документы, хотя свидетель утверждал обратное. За это на Соловьева составили протокол, доставили в изолятор и там же осудили 11 августа. Вечером 15 августа он вышел на свободу.


Леонид Платоненко. Фото: urbanistic.by

Правозащитник Борис Бухель сообщил TUT.BY, что сотрудники милиции пришли также домой к экоактивисту Леониду Платоненко. Он едет с ними в РОВД. Причина задержания та же: Леонида подозревают в участии в несанкционированном мероприятии.

Вчера, 22 сентября, в Могилеве рассмотрели 9 дел о нарушении закона о массовых мероприятиях. Как сообщают волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», процесс в отношении Александра Коваленко прошел тайно, Александра арестовали на 8 суток. Четырех человек оштрафовали на разные суммы — от 7 до 15 базовых величин, то есть от 189 до 405 рублей.

Материалы дел в отношении врача из Белыничей Алины Лахтиковой и могилевчанки Храмцовой отправлены в РОВД на доработку. Бондарев в суд не явился.

Сегодня, 23 сентября, в суде Ленинского района будут рассматривать еще 7 административных дел о нарушении закона о проведении массовых мероприятий, сообщает «Весна».

 
Теги: Могилев
 
 
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Дмитрия Соловьева и Леонида Платоненко подозревают в участии в несанкционированной акции.
 
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