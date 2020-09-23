ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый поезд свяжет Гомель, Могилев и Витебск

23.09.2020 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Белорусская железная дорога пустила новый поезд по маршруту ГомельВитебск, сообщается на сайте БЖД.

© Photo : БЖД
БЖД меняет расписание движения некоторых поездов

Состав пустили временно: он будет ходить с 27 сентября по 26 октября. Его маршрут пролегает через три областных центра - Гомель, Могилев и Витебск. Также предусмотрены остановки в Буда-Кошелево, Жлобине, Рогачеве, Быхове, Шклове и Орше.

"Поезд №697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17:16 и прибывать в Витебск в 23:26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится уже после полуночи – в 1:00 понедельника и в 7:36 прибудет на станцию Гомель", – рассказали подробности на железной дороге.

Сообщается, что новый поезд будет ходить по понедельникам и воскресеньям. Стоимость билета в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит 10,96 рубля, а в купейном - 15,20.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд пока решили пустить временно и ходить он будет только два раза в неделю: по понедельникам и воскресеньям.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте будут судить мужчину, который «осквернил забор гаражного кооператива циничными надписями»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика