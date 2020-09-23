Новый поезд свяжет Гомель, Могилев и Витебск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Белорусская железная дорога пустила новый поезд по маршруту Гомель – Витебск, сообщается на сайте БЖД.

Состав пустили временно: он будет ходить с 27 сентября по 26 октября. Его маршрут пролегает через три областных центра - Гомель, Могилев и Витебск. Также предусмотрены остановки в Буда-Кошелево, Жлобине, Рогачеве, Быхове, Шклове и Орше.

"Поезд №697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17:16 и прибывать в Витебск в 23:26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится уже после полуночи – в 1:00 понедельника и в 7:36 прибудет на станцию Гомель", – рассказали подробности на железной дороге.

Сообщается, что новый поезд будет ходить по понедельникам и воскресеньям. Стоимость билета в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составит 10,96 рубля, а в купейном - 15,20.