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Тонкости белорусской инаугурации: Россия не знает, БТ не показывает
23.09.2020 15:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Павел Латушко назвал Александра Лукашенко «главой ОМОНа», пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знал об инаугурации, и комментировал ситуацию не стал, МИД Литвы назвал инаугурацию «фарсом». Белорусское ТВ в момент принятия присяги президентом показывало российские сериалы.
Сегодня прошла
«День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», -
Реакция на событие не заставила себя ждать.
Член президиума КС Павел Латушко назвал церемонию «спецоперацией по самоинаугурации». По его мнению, мероприятие напоминало «воровскую сходку для коронации очередного вора в законе».
Оппозиционер заявил, что возникла беспрецедентная ситуация, назвал Лукашенко «главой ОМОНа» и «горстки завравшихся чиновников». Латушко призвал белорусов устроить бессрочную протестную акцию, чтобы «не позволить Лукашенко вернуть власть».
«Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 % голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», —
Свое мнение также высказала Литва. «Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», – написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что России факт предстоящей инаугурации был неизвестен. Затем сказал, что не будет комментировать =событие, заявив, что это суверенное решение официального Минска.
Песков также заявил, что мероприятие не предполагало присутствие Владимира Путина,
Инаугурация в этот раз во всех планах «особенная», если учесть факт, что, согласно Статье 10 Закона «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги президентом должна
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Павел Латушко назвал Александра Лукашенко «главой ОМОНа», пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знал об инаугурации, и комментировал ситуацию не стал, МИД...
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