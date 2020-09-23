Тонкости белорусской инаугурации: Россия не знает, БТ не показывает

Павел Латушко назвал Александра Лукашенко «главой ОМОНа», пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не знал об инаугурации, и комментировал ситуацию не стал, МИД Литвы назвал инаугурацию «фарсом». Белорусское ТВ в момент принятия присяги президентом показывало российские сериалы.

Сегодня прошла инаугурация , на которой Александр Лукашенко принял присягу президента. Церемония состоялась в «узком кругу» (несколько сотен человек), о ней ранее не сообщалось. Поэтому инаугурацию можно назвать тайной.

«День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», - цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

Реакция на событие не заставила себя ждать.

Член президиума КС Павел Латушко назвал церемонию «спецоперацией по самоинаугурации». По его мнению, мероприятие напоминало «воровскую сходку для коронации очередного вора в законе».

Оппозиционер заявил, что возникла беспрецедентная ситуация, назвал Лукашенко «главой ОМОНа» и «горстки завравшихся чиновников». Латушко призвал белорусов устроить бессрочную протестную акцию, чтобы «не позволить Лукашенко вернуть власть».

«Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 % голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинаугурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», — отметил Латушко в своем телеграм-аккаунте.

Свое мнение также высказала Литва. «Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», – написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что России факт предстоящей инаугурации был неизвестен. Затем сказал, что не будет комментировать =событие, заявив, что это суверенное решение официального Минска.

Песков также заявил, что мероприятие не предполагало присутствие Владимира Путина, передает телеграм-канал РБК. Пресс-секретарь президента России признался, что об инаугурации ему ничего не было известно.