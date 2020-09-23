Парень из Витебска - в СИЗО, подозревают в нападении на милицию и «увлечении фашизмом». Поговорили с его мамой

Источник материала: Tut.by

В витебском СИЗО находится 27-летний резчик по дереву Владислав Маковецкий. Его подозревают в нападении на милиционеров на марше 6 сентября, когда в Витебске произошли жесткие стычки силовиков с протестующими. У милиции есть видео, на котором Владислав держит дубинку. В комнате парня при обыске нашли коллекцию немецких наград. МВД сделало вывод, что он «серьезно увлекается фашистской символикой». Мать Владислава утверждает, что ее сын ни в чем не виновен. «На милиционеров мой сын не нападал, дубинку взял и тут же отбросил. Сами милиционеры на очной ставке сказали, что никаких повреждений Влад им не нанес. Он — художник, коллекционер, человек, интересующийся историей, а не нацист. При обыске, считаю, милиция сняла на видео — или показала потом — лишь ту часть коллекции сына, которая была им выгодна», — рассказала TUT.BY Наталья Маковецкая.



Резчик Владислав Маковецкий со своей самой знаменитой работой — ложкой из дуба длиной более 23 метров, которую сделал в соавторстве с еще двумя мастерами в Березино Минской области. Фото: «Могилевские ведомости»

Милиция: «Серьезно увлекается фашистской символикой»

МВД называет 27-летнего витеблянина Владислава Маковецкого «одним из активных участников нападения на сотрудников милиции».

«В Витебске сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД установили личность молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников милиции, несших службу по охране общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий», — сообщает МВД.

По мнению силовиков, молодой человек «является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях».

Следователи устанавливают «все обстоятельства его противоправных действий», добавляют в МВД.

Мать: «Ни в каких нацистских группировках Владислав не состоит»

Владислава Маковецкого задержали дома 18 сентября — почти через две недели после марша солидарности, на котором он якобы нападал на сотрудников милиции.

Мать молодого человека, педагог Наталья Маковецкая, рассказывает TUT.BY:

— Вначале Владислав находился в ИВС, но сейчас уже в СИЗО. Обвинение ему, насколько мне известно, не предъявили. Его подозревают по статье 364 УК (Применение или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции). Сын это не признает.

18 сентября в квартире Маковецких прошел обыск.

— Вначале пришли по подозрению в нападении на милицию. Потом в комнате Владислава увидели коллекцию предметов времен Великой Отечественной войны. Сын — художник, резчик по дереву и коллекционер. Вызвали другую группу. И искали уже все, что связано с фашизмом. Сфотографировали и сняли, или же потом показали на видео только то, что им нужно и выгодно. При этом у сына есть и коллекция советских предметов. Но на нее не обратили внимания.



«Моя бабушка отдала свои награды и документы Владу — своему старшему правнуку. И он это все бережно хранит.

В 2005 году бабушке вручили знак узника нацизма. И Влад ходил с ней на торжественное мероприятие. Она любила с ним беседовать, так как видела его интерес к истории», — говорит мать. Фото предоставлено Натальей Маковецкой

Наталья утверждает, что ее сын не увлекается фашистской символикой:

— Ни в каких нацистских группировках Владислав не состоит. Предметы для своей коллекции он реставрирует. В клубы военных реконструкторов сын не входит, занимается этим сам по себе. Обратите внимание: предметы, которые сняла милиция, художественно оформлены. Деревянная рамка, а в ней — награды. Это выглядит как композиция. Хоть бери и сразу в музей отдавай. К слову, одному из музеев — историко-краеведческому в Березино — сын подарил 14 предметов из своей коллекции.



Скриншот из видео МВД

Милиция конфисковала компьютер Владислава.

— Но ничего там не нашли. Сын мне сказал: «Я спокоен, я не нацист».

«Сын отбросил дубинку — хотел предотвратить насилие»

Наталья говорит, что ее сын пошел на мирную акцию протеста 6 сентября, потому что его «возмущает то, что происходило после выборов на Окрестина в Минске».

— Он считает, что насилия со стороны милиции быть не должно.

Женщина утверждает, что сам Владислав «тем более не мог совершить насилие в адрес милиции».

По словам Натальи, Владиславу и его адвокату показали видео, на котором он якобы нападает на милиционеров с резиновой дубинкой — во время стычки силовиков и протестующих 6 сентября на улице «Правды» в Витебске.

— На пустыре возле магазина «Пинскдрев» милиционеры били мужчину. Демонстранты побежали его спасать. Влад быстро бегает и оказался рядом в числе первых. Как я видела на видео в интернете, сын получил дубинкой по руке. Он закрылся от удара — и дубинка отскочила в сторону. Владислав взял ее, но почти сразу отбросил в сторону.



6 сентября, марш солидарности. Владислав Маковецкий — во втором ряду, в черной майке и серой кепке. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY



Владислав Маковецкий — в кадре слева. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Матери Владислав объяснил, что хотел предотвратить насилие с обеих сторон.

— Сын мне рассказал, что взял дубинку на эмоциях: «Страх, адреналин! Дубинка, да, оказалась у меня в руках. Но я ее подхватил — и бросил далеко в сторону. Этим хотел предотвратить насилие и с той, и с другой стороны». То, как Влад держит дубинку, на видео действительно занимает секунды. На милиционеров сын с ней не нападал.

При этом, по словам Натальи Маковецкой, на видео, которое силовики показали Владиславу и его адвокату, ситуация выглядит иначе:

— Как я понимаю, это видео снял «тихарь» — с другого ракурса. И если смотреть его покадрово, выглядит, будто сын перекидывает дубинку с одной руки в другую, поднимает ее над головой, будто собирается ударить, замахивается. Но потом видно, как дубинка улетает в сторону. Этого видео нет нигде в Сети: ни в СМИ, ни в соцсетях. То есть это милицейское видео. Но даже на нем видно, что между сыном и милиционерами — расстояние, и что он никак не мог им навредить.

Стычка между милицией и протестующими 6 сентября на улице «Правды» в Витебске. Видео: TUT.BY

По словам матери, Владислав не ожидал, что милиция так интерпретирует видео с ним:

— Влад сказал: «У меня не было намерений бить милиционеров. Сожалею, что я так выгляжу на этой съемке. Я против насилия, а получается, что, с точки зрения силовиков, сам его совершаю».

Наталья говорит, что 21 сентября у Владислава была очная ставка — с двумя милиционерами:

— Это были те сотрудники, на которых сын якобы напал. И они сами сказали, что Владислав до них не дотронулся и не причинил им никаких повреждений.

Наталья переживает за сына:

— Не знаю, как он, творческий человек, это все перенесет. У него всегда должны быть заняты руки. Влад если не режет по дереву, то рисует. Помогает нам, родителям. Очень начитан, хорошо знает историю, особенно период Великой Отечественной войны. Заинтересовал этим и семью. Мы с сыном ездили в Смоленск, на могилу Героя Советского Союза Марии Октябрьской. Женщина-танкист приняла свой последний бой в деревне Крынки недалеко от Витебска, получила тяжелое ранение.

Комментарий реконструктора

В видеоряде милиции, в частности, показан планшет с наградами Третьего рейха.

TUT.BY попросил прокомментировать это видео члена витебского филиала клуба военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию», он пожелал остаться анонимным. Этот клуб постоянно участвует в официальных патриотических мероприятиях в Витебске, к примеру, в Музее Миная Шмырева.

— На этом видео я не вижу предметов, составляющих исторический костюм для военно-исторической реконструкции. Часть предметов в этом ролике относится к коллекции. Это вещи личного быта солдат немецкой армии, а также немецкие награды времен Великой Отечественной, оформленные в рамку, — отметил реконструктор.

По его мнению, немецкие награды в коллекции не указывают на то, что владелец «серьезно увлекается фашистской символикой».

Кроме того, в видеоряде показана милицейская фуражка первых лет независимости Беларуси. На кокарде — герб «Погоня».

В 1992—1995 годах форма белорусской милиции была выдержана в европейском стиле: погоны-хлястики, нарукавные знаки, фуражки с «Погоней». От советской новая форма отличалась и цветом — он стал серо-зеленым. После изменения государственной символики в 1995 году форма милиционеров снова изменилась.

Владислав Маковецкий окончил художественную школу, затем — технологический колледж в Витебске. После учебы попал по распределению в город Березино Минской области.

В соавторстве с еще двумя резчиками — Евгением Осиповым и Александром Поскробко — Владислав Маковецкий сделал из дуба самую большую в мире ложку . Ее длина — 23,6 метра. Она находится во дворе Центра ремесел в Березино.

— Давялося папацець! — рассказывал о вырезании ложки Владислав Маковецкий. — Дуб — гэта не ліпа, не бяроза і не клён, з якіх звычайна спачатку б’юць баклушы (брускі), а затым з іх выразаюць лыжкі. Дрэва гэта хутчэй нагадвае камень, таму інструменту тут затупілі і нават зламалі процьму! Пра мазолі я ўжо не кажу.



Резчики, которые сделали почти 24-метровую березинскую ложку. Фото предоставлено Натальей Маковецкой



Владислав Маковецкий со своим учителем, известным резчиком по дереву Евгением Осиповым. Фото предоставлено Натальей Маковецкой

После отработки в Березино Владислав вернулся в Витебск, работал в Доме ремесел в Лиозно.

Про творчество Владислава и других мастеров из Лиозно вышла передача на телеканале «Витебск» (на видео резчик рассказывает о себе с 45-й минуты).

— Резьба по дереву — мое любимое дело. Работаю с разными видами дерева: дубом, липой, осиной и так далее. Есть заготовки, привезенные из разных стран, — говорил Владислав Маковецкий.



Владислав Маковецкий. Скриншот из передачи «Вечерний Витебск»

В последнее время, по словам матери, Владислав работал на дому как ремесленник, свои работы продавал через художественный салон.