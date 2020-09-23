|
Парень из Витебска - в СИЗО, подозревают в нападении на милицию и «увлечении фашизмом». Поговорили с его мамой
23.09.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебском СИЗО находится 27-летний резчик по дереву Владислав Маковецкий. Его подозревают в нападении на милиционеров на марше 6 сентября, когда в Витебске
Милиция: «Серьезно увлекается фашистской символикой»
МВД
«В Витебске сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД установили личность молодого человека, подозреваемого в нападении на сотрудников милиции, несших службу по охране общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий», — сообщает МВД.
По мнению силовиков, молодой человек «является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях».
Следователи устанавливают «все обстоятельства его противоправных действий», добавляют в МВД.
Мать: «Ни в каких нацистских группировках Владислав не состоит»
Владислава Маковецкого задержали дома 18 сентября — почти через две недели после марша солидарности, на котором он якобы нападал на сотрудников милиции.
Мать молодого человека, педагог Наталья Маковецкая, рассказывает TUT.BY:
— Вначале Владислав находился в ИВС, но сейчас уже в СИЗО. Обвинение ему, насколько мне известно, не предъявили. Его подозревают по статье 364 УК (Применение или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции). Сын это не признает.
18 сентября в квартире Маковецких прошел обыск.
— Вначале пришли по подозрению в нападении на милицию. Потом в комнате Владислава увидели коллекцию предметов времен Великой Отечественной войны. Сын — художник, резчик по дереву и коллекционер. Вызвали другую группу. И искали уже все, что связано с фашизмом. Сфотографировали и сняли, или же потом показали на видео только то, что им нужно и выгодно. При этом у сына есть и коллекция советских предметов. Но на нее не обратили внимания.
Наталья утверждает, что ее сын не увлекается фашистской символикой:
— Ни в каких нацистских группировках Владислав не состоит. Предметы для своей коллекции он реставрирует. В клубы военных реконструкторов сын не входит, занимается этим сам по себе. Обратите внимание: предметы, которые сняла милиция, художественно оформлены. Деревянная рамка, а в ней — награды. Это выглядит как композиция. Хоть бери и сразу в музей отдавай. К слову, одному из музеев — историко-краеведческому в Березино — сын подарил 14 предметов из своей коллекции.
Милиция конфисковала компьютер Владислава.
— Но ничего там не нашли. Сын мне сказал: «Я спокоен, я не нацист».
«Сын отбросил дубинку — хотел предотвратить насилие»
Наталья говорит, что ее сын пошел на мирную акцию протеста 6 сентября, потому что его «возмущает то, что происходило после выборов на Окрестина в Минске».
— Он считает, что насилия со стороны милиции быть не должно.
Женщина утверждает, что сам Владислав «тем более не мог совершить насилие в адрес милиции».
По словам Натальи, Владиславу и его адвокату показали видео, на котором он якобы нападает на милиционеров с резиновой дубинкой — во время стычки силовиков и протестующих 6 сентября на улице «Правды» в Витебске.
— На пустыре возле магазина «Пинскдрев» милиционеры били мужчину. Демонстранты побежали его спасать. Влад быстро бегает и оказался рядом в числе первых. Как я видела на видео в интернете, сын получил дубинкой по руке. Он закрылся от удара — и дубинка отскочила в сторону. Владислав взял ее, но почти сразу отбросил в сторону.
Матери Владислав объяснил, что хотел предотвратить насилие с обеих сторон.
— Сын мне рассказал, что взял дубинку на эмоциях: «Страх, адреналин! Дубинка, да, оказалась у меня в руках. Но я ее подхватил — и бросил далеко в сторону. Этим хотел предотвратить насилие и с той, и с другой стороны». То, как Влад держит дубинку, на видео действительно занимает секунды. На милиционеров сын с ней не нападал.
При этом, по словам Натальи Маковецкой, на видео, которое силовики показали Владиславу и его адвокату, ситуация выглядит иначе:
— Как я понимаю, это видео снял «тихарь» — с другого ракурса. И если смотреть его покадрово, выглядит, будто сын перекидывает дубинку с одной руки в другую, поднимает ее над головой, будто собирается ударить, замахивается. Но потом видно, как дубинка улетает в сторону. Этого видео нет нигде в Сети: ни в СМИ, ни в соцсетях. То есть это милицейское видео. Но даже на нем видно, что между сыном и милиционерами — расстояние, и что он никак не мог им навредить.
Стычка между милицией и протестующими 6 сентября на улице «Правды» в Витебске. Видео: TUT.BY
По словам матери, Владислав не ожидал, что милиция так интерпретирует видео с ним:
— Влад сказал: «У меня не было намерений бить милиционеров. Сожалею, что я так выгляжу на этой съемке. Я против насилия, а получается, что, с точки зрения силовиков, сам его совершаю».
Наталья говорит, что 21 сентября у Владислава была очная ставка — с двумя милиционерами:
— Это были те сотрудники, на которых сын якобы напал. И они сами сказали, что Владислав до них не дотронулся и не причинил им никаких повреждений.
Наталья переживает за сына:
— Не знаю, как он, творческий человек, это все перенесет. У него всегда должны быть заняты руки. Влад если не режет по дереву, то рисует. Помогает нам, родителям. Очень начитан, хорошо знает историю, особенно период Великой Отечественной войны. Заинтересовал этим и семью. Мы с сыном ездили в Смоленск, на могилу Героя Советского Союза Марии Октябрьской. Женщина-танкист приняла свой последний бой в деревне Крынки недалеко от Витебска, получила тяжелое ранение.
Комментарий реконструктора
В видеоряде милиции, в частности, показан планшет с наградами Третьего рейха.
TUT.BY попросил прокомментировать это видео члена витебского филиала клуба военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию», он пожелал остаться анонимным. Этот клуб постоянно участвует в официальных патриотических мероприятиях в Витебске, к примеру, в Музее Миная Шмырева.
— На этом видео я не вижу предметов, составляющих исторический костюм для военно-исторической реконструкции. Часть предметов в этом ролике относится к коллекции. Это вещи личного быта солдат немецкой армии, а также немецкие награды времен Великой Отечественной, оформленные в рамку, — отметил реконструктор.
По его мнению, немецкие награды в коллекции не указывают на то, что владелец «серьезно увлекается фашистской символикой».
Кроме того, в видеоряде показана милицейская фуражка первых лет независимости Беларуси. На кокарде — герб «Погоня».
В 1992—1995 годах форма белорусской милиции
Владислав Маковецкий окончил художественную школу, затем — технологический колледж в Витебске. После учебы попал по распределению в город Березино Минской области.
В соавторстве с еще двумя резчиками — Евгением Осиповым и Александром Поскробко — Владислав Маковецкий сделал из дуба
— Давялося папацець! —
После отработки в Березино Владислав вернулся в Витебск, работал в Доме ремесел в Лиозно.
Про творчество Владислава и других мастеров из Лиозно
— Резьба по дереву — мое любимое дело. Работаю с разными видами дерева: дубом, липой, осиной и так далее. Есть заготовки, привезенные из разных стран, — говорил Владислав Маковецкий.
В последнее время, по словам матери, Владислав работал на дому как ремесленник, свои работы продавал через художественный салон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень из Витебска - в СИЗО, подозревают в нападении на милицию и «увлечении фашизмом». Поговорили с его мамой
В витебском СИЗО находится 27-летний резчик по дереву Владислав Маковецкий. Его подозревают в нападении на милиционеров на марше 6 сентября, когда в Витебске...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)