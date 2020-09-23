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Несколько человек оштрафовали за оскорбительные сообщения в личку милиционеру из Ганцевичей
23.09.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девять человек получили штрафы за оскорбление милиционера из Ганцевичей, сообщает
Автором одного из сообщений оказался 27-летний житель Пинска. По результатам судебной лингвистической экспертизы, текст содержал «негативную оценку лица, имеющую ненормативную форму речевого выражения». На пинчанина составили административный протокол за оскорбление. Суд признал его виновным и назначил 10 базовых величин (270 рублей) штрафа.
Всего оперативники установили одиннадцать человек из различных городов страны, которые направляли аналогичные сообщения этому сотруднику.
Напомним, акция солидарности с арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты
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Одному из них суд назначил 270 рублей штрафа.
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