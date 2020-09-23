Несколько человек оштрафовали за оскорбительные сообщения в личку милиционеру из Ганцевичей

Источник материала: Tut.by

Девять человек получили штрафы за оскорбление милиционера из Ганцевичей, сообщает МВД . Судя по опубликованным МВД скриншотам переписки в соцсетях, нецензурные сообщения в личку офицера стали поступать после разгона стихийной акции солидарности, которая прошла в Ганцевичах 20 июня.



Задержание во время стихийной акции солидарности в Ганцевичах 20 июня. Фото: скриншот стрима «Ганцавіцкі час»

Автором одного из сообщений оказался 27-летний житель Пинска. По результатам судебной лингвистической экспертизы, текст содержал «негативную оценку лица, имеющую ненормативную форму речевого выражения». На пинчанина составили административный протокол за оскорбление. Суд признал его виновным и назначил 10 базовых величин (270 рублей) штрафа.

Всего оперативники установили одиннадцать человек из различных городов страны, которые направляли аналогичные сообщения этому сотруднику.



Фото: МВД

Напомним, акция солидарности с арестованными в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты прошла в Ганцевичах 20 июня . Во время несанкционированного мероприятия было задержано 10 человек. Среди них оказался 27-летний житель города Виталий Цыбулько . Его схватили сразу несколько сотрудников милиции, один из которых прижал его голову коленом к тротуару. Кадры задержания Виталия разлетелись по Сети. Вскоре в телеграм-каналах появились и ссылки на профиль в соцсети милиционера, который задерживал парня.