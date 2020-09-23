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Сегодня с 17.30 транспорт не будет останавливаться возле «Атриума» в Могилеве
23.09.2020 16:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 23 сентября, в Могилеве с 17.30 транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр». Об этом сообщает Mogilevnews.by.
Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 17.30.
Напомним, что по воскресеньям участники мирных протестный акций собираются именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка.
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Напомним, участники мирных протестных акций обычно собираются именно у ТЦ «Атриум».
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