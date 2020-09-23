Сегодня с 17.30 транспорт не будет останавливаться возле «Атриума» в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 23 сентября, в Могилеве с 17.30 транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр». Об этом сообщает Mogilevnews.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 17.30.

Напомним, что по воскресеньям участники мирных протестный акций собираются именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка.