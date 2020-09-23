Фестиваль метания телефонов пройдет в Могилеве 26 сентября

Источник материала: Tut.by

Фестиваль метания телефонов пройдет в Могилеве в субботу, 26 сентября, пишет Mogilevnews.by. На нем будут не только метать старые мобильники ради получения новых, но и собирать деньги на лечение рака у 2-летней Доминики Расчётиной.



Снимок носит иллюстративный характер.

Фестиваль метания телефонов пройдет на площадке напротив торгового центра «Форум» на улице Крупской. Участникам нужно будет взять свой старый мобильный телефон, прийти с ним на фестиваль и посоревноваться в дальности броска с остальными участниками в разных возрастных группах: дети с 9 до 13 лет, девушки и женщины от 14 лет и старше, парни и мужчины от 14 лет и старше. Победители в каждой категории получат призовой смартфон.

Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться заранее по телефону +375 29 740−18−69 или на месте с 11.30. Начало — в 12.00.

На фестивале выступят дети из продюсерского центра «Ангелы Добра», а также участники «Голос. Дети», национальных отборов на детское «Евровидение», лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Также пройдет мини-ярмарка в поддержку 2-летней Доминики Расчётиной, которой собирают деньги на лечение рака глаза.