Сегодня в некоторых компаниях - сокращенный рабочий день, в школах и вузах отменяют вечерние занятия

Источник материала: Tut.by

По крайней мере одна компания в Минске сегодня «в связи с праздничным событием — инаугурацией» объявила о выходном дне. Ближе к четырем часам дня читатели стали массово сообщать о сокращенных рабочих и учебных днях на некоторых предприятиях, а также в школах и вузах.

О выходном дне 23 сентября для своих сотрудников сегодня объявил основатель и CEO Rozum Robotics Виктор Хамянок.

«Коллеги, в связи с праздничным событием — инаугурацией Лукашенко — 23 сентября (сегодня) в компании „Розум Роботикс“ объявляется нерабочим днем», — написал он в фейсбуке.

Некоторые организации не сделали среду выходным, но сократили рабочий день. Большинство из них находится в Минске.

По сообщениям наших читателей, раньше работу закончат в некоторых IT-компаниях, на производствах, в торговых объектах, госучреждениях и в судах.

«У меня была запись сегодня на вечер в центр электронных услуг — только что позвонили и сказали, что сегодня больше работать не будут по «техническим причинам», — пишут читатели.

Так, объявили короткий рабочий день в БПС-Сбербанке. Офис банка на бульваре Мулявина в Минске будет работать до 16.00, сообщила HR-служба компании своим сотрудникам.

«На рабочих местах просьба не задерживаться», — пишут в банке.

Среди прочих, сократил рабочий день на час (до 16.30) Государственный архив Минской области.

— Распустили сотрудников пораньше, чтобы они безопасно добрались домой, — пояснили в учреждении.

Известно, что некоторые вузы и школы отменяют уроки во второй смене и пары. Одни студенты сообщают об изменениях в расписании, другие — о временном переходе на «удаленку».

Отменились и некоторые учебные курсы, запланированные на вечер. Так, передумали проводить занятия вечером в одном из клубов детской гимнастики на Сурганова.

Такая ситуация не только в Минске. Например, сотрудников гомельского офиса компании «Андерсен» сегодня тоже пораньше отпустили домой.

— Также на всех проектах мы предупредили команды, что у нас завтра может отсутствовать интернет, — сообщили TUT.BY работники компании.

(обновляется)