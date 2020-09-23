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Суды в Гродно. Водителю, которого жестко задерживали на дороге - сутки, активистам - штрафы
23.09.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно осудили водителя Владимира Сколышева, которого жестко задерживали во время мирной акции в городе 20 сентября. Мужчину осудили на пять суток по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»,
Гродненец отбывает наказание в изоляторе на Гая, 4. Он выйдет на свободу 25 сентября.
Родственники задержанного пожаловались в прокуратуру на действия милиции. При задержании силовик наступил Владимиру коленом на шею. Задержанные, которые выходили из Ленинского РОВД 20 сентября, сообщали, что видели кровь на лице водителя. Медицинскую помощь ему не оказывали, насколько известно близким.
По версии милиции, Владимир «отказался предъявлять документы, конфликтовал с милиционером, а после быстро уехал в сторону улицы Горького».
Также в Гродно прошли суды над активистами,
Международный секретарь Белорусского Независимого профсоюза Елизавета Мерляк также была сегодня оштрафована на 10 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии. Напомним, гродненку
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В Гродно осудили водителя Владимира Сколышева, которого жестко задерживали во время мирной акции в городе 20 сентября. Мужчину осудили на пять суток по статье 23.34...
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