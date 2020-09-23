Суды в Гродно. Водителю, которого жестко задерживали на дороге - сутки, активистам - штрафы

Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили водителя Владимира Сколышева, которого жестко задерживали во время мирной акции в городе 20 сентября. Мужчину осудили на пять суток по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», сообщает hrodna.life.



Фото: скрин с видео, hrodna.life

Гродненец отбывает наказание в изоляторе на Гая, 4. Он выйдет на свободу 25 сентября.

Родственники задержанного пожаловались в прокуратуру на действия милиции. При задержании силовик наступил Владимиру коленом на шею. Задержанные, которые выходили из Ленинского РОВД 20 сентября, сообщали, что видели кровь на лице водителя. Медицинскую помощь ему не оказывали, насколько известно близким.

По версии милиции, Владимир «отказался предъявлять документы, конфликтовал с милиционером, а после быстро уехал в сторону улицы Горького».

Также в Гродно прошли суды над активистами, сообщают гродненские правозащитники. Так, заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков сегодня, 23 сентября, был оштрафован на 30 базовых величин по все той же статье КоАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Международный секретарь Белорусского Независимого профсоюза Елизавета Мерляк также была сегодня оштрафована на 10 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии. Напомним, гродненку задержали 30 августа около дома, а после составления протокола — отпустили.