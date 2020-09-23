ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суды в Гродно. Водителю, которого жестко задерживали на дороге - сутки, активистам - штрафы

23.09.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили водителя Владимира Сколышева, которого жестко задерживали во время мирной акции в городе 20 сентября. Мужчину осудили на пять суток по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», сообщает hrodna.life.


Фото: скрин с видео, hrodna.life

Гродненец отбывает наказание в изоляторе на Гая, 4. Он выйдет на свободу 25 сентября.

Родственники задержанного пожаловались в прокуратуру на действия милиции. При задержании силовик наступил Владимиру коленом на шею. Задержанные, которые выходили из Ленинского РОВД 20 сентября, сообщали, что видели кровь на лице водителя. Медицинскую помощь ему не оказывали, насколько известно близким.

По версии милиции, Владимир «отказался предъявлять документы, конфликтовал с милиционером, а после быстро уехал в сторону улицы Горького».

Также в Гродно прошли суды над активистами, сообщают гродненские правозащитники. Так, заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков сегодня, 23 сентября, был оштрафован на 30 базовых величин по все той же статье КоАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Международный секретарь Белорусского Независимого профсоюза Елизавета Мерляк также была сегодня оштрафована на 10 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии. Напомним, гродненку задержали 30 августа около дома, а после составления протокола — отпустили.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно осудили водителя Владимира Сколышева, которого жестко задерживали во время мирной акции в городе 20 сентября. Мужчину осудили на пять суток по статье 23.34...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня с 17.30 транспорт не будет останавливаться возле «Атриума» в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика