У «Гомсельмаша» устанавливают 12-метровую стелу

Источник материала: Tut.by

У здания заводоуправления «Гомсельмаш» на улице Шоссейной рабочие монтируют 12-метровую стелу, сообщают «Гомельские ведомости».



Фото: Дмитрий Чернявский

В вечернее и ночное время конструкция будет подсвечиваться.

Стелу решили установить к 90-летию предприятия и в канун Дня машиностроителя, который отмечается 27 сентября.