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У «Гомсельмаша» устанавливают 12-метровую стелу
23.09.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У здания заводоуправления «Гомсельмаш» на улице Шоссейной рабочие монтируют 12-метровую стелу,
В вечернее и ночное время конструкция будет подсвечиваться.
Стелу решили установить к 90-летию предприятия и в канун Дня машиностроителя, который отмечается 27 сентября.
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У здания заводоуправления «Гомсельмаш» на улице Шоссейной рабочие монтируют стелу.
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