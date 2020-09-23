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У «Гомсельмаша» устанавливают 12-метровую стелу

23.09.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У здания заводоуправления «Гомсельмаш» на улице Шоссейной рабочие монтируют 12-метровую стелу, сообщают «Гомельские ведомости».


Фото: Дмитрий Чернявский

В вечернее и ночное время конструкция будет подсвечиваться.

Стелу решили установить к 90-летию предприятия и в канун Дня машиностроителя, который отмечается 27 сентября.

 
 
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У здания заводоуправления «Гомсельмаш» на улице Шоссейной рабочие монтируют стелу.
 
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