Женщина сшила 23-метровый БЧБ-флаг и принесла на акцию. Потом его забрали вместе с машиной

Источник материала: Tut.by

После протестной акции 13 сентября в Гомеле была задержана жительница Речицы Мария Бородина. Женщина сшила и привезла в Гомель 23-метровый бело-красно-белый флаг. С ним протестующие и ходили по городу. А потом хозяйку флага доставили в РОВД. Что было дальше, сообщает «Гомельская вясна».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Ближе к концу акции флаг свернули и уложили в багажник Toyota Бородиной. Но тут же ее остановили и доставили в Железнодорожный РОВД Гомеля. Машину и флаг забрали. На следующий день суд назначил женщине штраф в 810 рублей.

Решение суда Мария обжаловала. А также записалась личный прием к начальнику РОВД с требованием вернуть незаконно удерживаемый автомобиль и флаг.

23 сентября после разговора с начальником районной милиции Игорем Тимошенко женщине вернули и авто, и флаг.