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«Белавиа» объяснила появившиеся и пропавшие рейсы в Петербург, а еще - дорогие билеты в Москву
23.09.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатель TUT.BY заметил 22 сентября, что в системе «Белавиа» стали доступны билеты в Санкт-Петербург на октябрь — впервые за долгое время. Однако уже 23 сентября они пропали из продажи и рейсы стали недоступны. Кроме того, белорусы отмечают, что на некоторые рейсы в Москву цены почему-то гораздо выше, чем обычно. Попросили «Белавиа» объяснить, с чем это связано и на что рассчитывать.
Санкт-Петербург: разрешение на полеты пока не получено
Рейсы в Санкт-Петербург отменены весной — с того момента, как Россия
Оказалось, это связано с неоправдавшимися ожиданиями:
— Еще вчера была информация, что рейсы во все населенные пункты Российской Федерации приостановлены до 30 сентября. Билеты действительно могли появиться в продаже на октябрь: мы рассчитывали на возобновление авиасообщения, — сообщили в «Белавиа». — Сейчас уже стало известно, что возобновляется сообщение только с Москвой и в один аэропорт — билеты в Санкт-Петербург сняты с продажи. На этой неделе мы получили разрешение на выполнение одного рейса в неделю в Москву, аэропорт «Домодедово». А в Санкт-Петербург — до сих пор не получили.
Когда приостановленные рейсы возобновят, в «Белавиа» прогнозов не дают. Но с 25 октября билеты в Северную столицу России пока доступны.
Москва: система рассчитывает цену по популярности направления
Читатели также заметили, что на некоторые рейсы в российскую столицу цены выглядят очень высокими, не такими, как обычно. Например, 30 сентября билет в эконом-класс пару дней назад был доступен только по 791,12 рубля.
В «Белавиа» это объясняют большим ажиотажем:
— Автоматическая система, которая ставит цены на билеты, распределяет тарифы от момента, как билеты выставляются в продажу, до самой покупки. Был высокий спрос, почти все места были раскуплены, поэтому, соответственно, в продаже остались только билеты по высоким тарифам.
В авиакомпании рекомендуют попробовать выбрать рейс на другую дату — цена, вероятно, изменится.
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