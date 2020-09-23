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«Белавиа» объяснила появившиеся и пропавшие рейсы в Петербург, а еще - дорогие билеты в Москву

23.09.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатель TUT.BY заметил 22 сентября, что в системе «Белавиа» стали доступны билеты в Санкт-Петербург на октябрь — впервые за долгое время. Однако уже 23 сентября они пропали из продажи и рейсы стали недоступны. Кроме того, белорусы отмечают, что на некоторые рейсы в Москву цены почему-то гораздо выше, чем обычно. Попросили «Белавиа» объяснить, с чем это связано и на что рассчитывать.

Санкт-Петербург: разрешение на полеты пока не получено

Рейсы в Санкт-Петербург отменены весной — с того момента, как Россия приостановила авиасообщение с Беларусью. Однако читатель сообщил нам, что 22 сентября билеты на рейс Минск — Санкт-Петербург 3 октября были доступны. Правда, через день уже снова пропали, а ближайший рейс стал доступен лишь 25-го числа.


Скриншот официального сайта авиакомпании

Оказалось, это связано с неоправдавшимися ожиданиями:

— Еще вчера была информация, что рейсы во все населенные пункты Российской Федерации приостановлены до 30 сентября. Билеты действительно могли появиться в продаже на октябрь: мы рассчитывали на возобновление авиасообщения, — сообщили в «Белавиа». — Сейчас уже стало известно, что возобновляется сообщение только с Москвой и в один аэропорт — билеты в Санкт-Петербург сняты с продажи. На этой неделе мы получили разрешение на выполнение одного рейса в неделю в Москву, аэропорт «Домодедово». А в Санкт-Петербург — до сих пор не получили.

Когда приостановленные рейсы возобновят, в «Белавиа» прогнозов не дают. Но с 25 октября билеты в Северную столицу России пока доступны.


Скриншот официального сайта авиакомпании

Москва: система рассчитывает цену по популярности направления

Читатели также заметили, что на некоторые рейсы в российскую столицу цены выглядят очень высокими, не такими, как обычно. Например, 30 сентября билет в эконом-класс пару дней назад был доступен только по 791,12 рубля.


Скриншот официального сайта авиакомпании

В «Белавиа» это объясняют большим ажиотажем:

— Автоматическая система, которая ставит цены на билеты, распределяет тарифы от момента, как билеты выставляются в продажу, до самой покупки. Был высокий спрос, почти все места были раскуплены, поэтому, соответственно, в продаже остались только билеты по высоким тарифам.

В авиакомпании рекомендуют попробовать выбрать рейс на другую дату — цена, вероятно, изменится.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники авиакомпании объяснили, что происходит с российскими направлениями.
 
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