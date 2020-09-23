После инаугурации Лукашенко по Минску прошли девушки в игрушечных коронах

Источник материала: Tut.by

По проспекту Независимости сегодня прошли девушки в коронах. Так они отреагировали на новости об инаугурации Александра Лукашенко.

Примерно 10 девушек в пластиковых коронах стартовали возле кофейни «Зерно» и прошлись по проспекту. Минчанки планировали дойти до станции метро «Академия наук» и вернуться.

Напомним, с утра 23 сентября стало известно, что во Дворце независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Дату и время мероприятия до последнего момента держали в тайне.























