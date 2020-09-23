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После инаугурации Лукашенко по Минску прошли девушки в игрушечных коронах

23.09.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По проспекту Независимости сегодня прошли девушки в коронах. Так они отреагировали на новости об инаугурации Александра Лукашенко.

Примерно 10 девушек в пластиковых коронах стартовали возле кофейни «Зерно» и прошлись по проспекту. Минчанки планировали дойти до станции метро «Академия наук» и вернуться.

Напомним, с утра 23 сентября стало известно, что во Дворце независимости состоялась инаугурация Александра Лукашенко. Дату и время мероприятия до последнего момента держали в тайне.







 
 
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Примерно 10 девушек в пластиковых коронах стартовали возле кофейни «Зерно» и прошлись по проспекту. Девушки планировали дойти до «Академии наук» и вернуться.
 
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