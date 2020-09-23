«Двери закрыли на ключ». Студенты минского колледжа хотели уйти пораньше, но их не выпускали из здания

Источник материала: Tut.by

В Минском колледже швейного производства сегодня случился конфликт. Здесь закрыли дверь и не выпускали учащихся из здания до 16.10 — это время окончания пар. Возмущенные студенты прислали в редакцию видео, снятое в холле колледжа.

Сегодня в Минске некоторых студентов и работников компаний отпускали пораньше. Это объясняли в том числе соображениями безопасности — после сообщения об инаугурации Александра Лукашенко в городе начались стихийные акции протеста.

В Минском государственном профессиональном техническом колледже, наоборот, закрыли двери, чтобы никто не мог выйти раньше времени. Об этом учащиеся сообщили в редакцию. В видео студенты спорят с представителями администрации колледжа.

— Около половины второго несколько человек из разных групп пошли к директору, просили отпустить всех в 14, чтобы мы могли максимально безопасно добраться к домам и общежитиям, — пояснил один из учащихся.

Домой студентов отказались отпускать.

Ребята поясняют, что в их колледж находится недалеко от центра, на 2-м переулке Розы Люксембург.

— Мы опасались, что под вечер начнутся задержания. Поэтому стали звонить родителям — те советовали уходить домой. Сами мы тоже так решили, — рассказала TUT.BY одна из студенток. — Мы предложили написать заявления, что сами несем за себя ответственность, ведь нам по 18 лет. Но директор нам сказала, что в стране все хорошо, что нужно сидеть на занятиях. Тогда мы дождались конца пары, звонка и вышли несколькими группами в холл, потому что все равно решили уйти. Мы хотели все-таки оставить заявления о том, почему уходим, на вахте. Но внизу уже стояла директор и еще кто-то из преподавателей.

По словам студентов, двери были закрыты на ключ.

На видео, снятом в холле, видно, что учащиеся пытались выяснить, на каком основании ограничивали их свободу и не выпускали из здания.

— Если нас заберут (силовики. — Прим. TUT.BY), вы нас потом отчислите, — говорил кто-то из молодых людей. — Вам плевать на нашу безопасность!

— Мы никого не собираемся отчислять, — отвечали в администрации.

— Когда к двери подходили учителя, то директор сама подходила и открывала замок, — рассказала одна из студенток. — Нам сказали, что нас могут отпустить, только если за нами приедут родители. Но мы уже совершеннолетние, сами за себя отвечаем, а у многих родители вообще живут в других городах. Нам угрожали, что вызовут МВД.

Учащихся колледжа из холла отправили в кабинеты. Двери, по словам собеседников, открыли только к 16.10, когда пары официально закончились.

Всего в холле во время конфликта собралось около трех десятков студентов. Но говорят, что не все из них хотели уйти домой.

— Наша группа должна была ехать в другой корпус колледжа за учебниками. Конкретно мы не переживали, что не сможем дойти домой и не просили нас отпустить пораньше. Это другие, кто стоял у двери, почему-то паниковали. Но вместе с ними из здания не выпустили и нас, — рассказала еще одна студентка.

TUT.BY около 18 часов вечера пытался связаться с администрацией колледжа, но в учебном заведении в это время ожидаемо уже не отвечали на звонки.