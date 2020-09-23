«Мы не трусы, мы белорусы». В Витебске протест против инаугурации Лукашенко закончился задержаниями

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 сентября в Витебске прошла акция протеста против внезапной инаугурации Александра Лукашенко. Около 200 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами прошли через центр города, скандируя: «Саша — самозванец!», «Лукашенко в автозак!», «Саша, ты уволен!» Демонстранты ходили по центральным улицам полтора часа. Шествие закончилось задержаниями — милиция заблокировала людям путь на проспекте Победы и загнала их во дворы. Вскоре после этого протестующие разошлись.

В 18.50 около 200 горожан собрались на площадке напротив Летнего амфитеатра. Они хлопали в ладоши, скандировали: «Жыве Беларусь!», «Света — наш президент», «Трибунал!»





Подошла милиция, предупредила, что акция не санкционирована. Пожилая женщина попросила:

— Не мешайте нам, мы пришли, чтобы мирно высказать свое мнение о ситуации в стране.

Милиция здесь далее действительно только наблюдала за происходящим, и колонна двинулась на площадь Победы.

По центру Витебска ездила машина с государственным флагом. Ее провожали криками «Позор!».

















С лозунгом «Это наш город!» витебляне пришли на площадь Победы. Она была оцеплена милицией.

Чтобы избежать столкновения с силовиками, люди перешли площадь возле дома с надписью «Подвиг советского народа бессмертен» и свернули на Московской проспект.









На Московском проспекте демонстранты включили фонарики в телефонах. Скандировали: «Саша — самозванец!», «Крыса проиграла!», «Сам ты крыса!», «Мы не трусы, мы белорусы!»

Из некоторых окон жилых домов протестующих поддерживали горожане: кто бело-красно-белым флагом, а кто — приветственными жестами.









Но встречалось и много недовольных шествием.

— О, опять вышли! Ни работы у них нет, ни дачи! Одна задача только — шастать в темноте по дворам, — возмущалась пожилая женщина с тяжелыми сумками в обеих руках.

— Где мой автомат? Я б их всех сейчас по ногам перестрелял! — кричал мужчина, нервно куривший возле остановки.

На проспекте Победы стояли автозак и милицейский автобус. В районе домов № 10 и № 12 начались задержания. Забрали как минимум двух мужчин, один из них был с бело-красно-белым флагом.









Милиция начала оттеснять людей с проспекта к жилым домам. Протестующие стали в сцепку. Силовики — тоже.

Так они стояли некоторое время — цепь на цепь. Горожане высказывали милиции все, что о ней думают. Было много нецензурных и нелицеприятных слов. Силовики светили людям в глаза стробоскопом.

В итоге демонстранты решили уйти во дворы.

Через двор дома № 12 на проспекте Победы люди вышли на проспект Строителей.









В начале девятого демонстранты дошли до ТЦ «Мега» и начали постепенно расходиться. В основном — по дворам.

Что говорят в милиции?

По данным УВД региона, 23 сентября в Витебске «стихийная акция протеста собрала порядка 100 участников».

По информации милиции, «на перекрестке проспекта Победы с проспектом Строителей сотрудники ГАИ обнаружили россыпь металлических шипов. Вероятно, их „вброс“ был произведен из пока неизвестного автомобиля… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение противоправных действий задержаны активные участники протестной акции. Проводится проверка».

Напомним, Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента 23 сентября во Дворце независимости. Дата и время проведения инаугурации до последнего момента держались в тайне.

После мероприятия во Дворце независимости последовала реакция мирового сообщества и белорусской оппозиции. Представители многих стран объявили , что, несмотря на проведенную формальную церемонию, не собираются признавать начало нового пятилетнего президентского срока Лукашенко.