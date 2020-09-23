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«Мы не трусы, мы белорусы». В Витебске протест против инаугурации Лукашенко закончился задержаниями
24.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 23 сентября в Витебске прошла акция протеста против
В 18.50 около 200 горожан собрались на площадке напротив Летнего амфитеатра. Они хлопали в ладоши, скандировали: «Жыве Беларусь!», «Света — наш президент», «Трибунал!»
Подошла милиция, предупредила, что акция не санкционирована. Пожилая женщина попросила:
— Не мешайте нам, мы пришли, чтобы мирно высказать свое мнение о ситуации в стране.
Милиция здесь далее действительно только наблюдала за происходящим, и колонна двинулась на площадь Победы.
По центру Витебска ездила машина с государственным флагом. Ее провожали криками «Позор!».
С лозунгом «Это наш город!» витебляне пришли на площадь Победы. Она была оцеплена милицией.
Чтобы избежать столкновения с силовиками, люди перешли площадь возле дома с надписью «Подвиг советского народа бессмертен» и свернули на Московской проспект.
На Московском проспекте демонстранты включили фонарики в телефонах. Скандировали: «Саша — самозванец!», «Крыса проиграла!», «Сам ты крыса!», «Мы не трусы, мы белорусы!»
Из некоторых окон жилых домов протестующих поддерживали горожане: кто бело-красно-белым флагом, а кто — приветственными жестами.
Но встречалось и много недовольных шествием.
— О, опять вышли! Ни работы у них нет, ни дачи! Одна задача только — шастать в темноте по дворам, — возмущалась пожилая женщина с тяжелыми сумками в обеих руках.
— Где мой автомат? Я б их всех сейчас по ногам перестрелял! — кричал мужчина, нервно куривший возле остановки.
На проспекте Победы стояли автозак и милицейский автобус. В районе домов № 10 и № 12 начались задержания. Забрали как минимум двух мужчин, один из них был с бело-красно-белым флагом.
Милиция начала оттеснять людей с проспекта к жилым домам. Протестующие стали в сцепку. Силовики — тоже.
Так они стояли некоторое время — цепь на цепь. Горожане высказывали милиции все, что о ней думают. Было много нецензурных и нелицеприятных слов. Силовики светили людям в глаза стробоскопом.
В итоге демонстранты решили уйти во дворы.
Через двор дома № 12 на проспекте Победы люди вышли на проспект Строителей.
В начале девятого демонстранты дошли до ТЦ «Мега» и начали постепенно расходиться. В основном — по дворам.
Что говорят в милиции?
По данным УВД региона, 23 сентября в Витебске «стихийная акция протеста собрала порядка 100 участников».
По информации милиции, «на перекрестке проспекта Победы с проспектом Строителей сотрудники ГАИ обнаружили россыпь металлических шипов. Вероятно, их „вброс“ был произведен из пока неизвестного автомобиля… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение противоправных действий задержаны активные участники протестной акции. Проводится проверка».
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После мероприятия во Дворце независимости последовала реакция мирового сообщества и белорусской оппозиции. Представители многих стран
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Вечером 23 сентября в Витебске прошла акция протеста против внезапной инаугурации Александра Лукашенко. Около 200 человек с бело-красно-белыми флагами и плакатами...
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