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Стихийные акции и точечные задержания. Что происходило в Гродно после инаугурации

24.09.2020 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в среду, 23 сентября, по всему городу проходили стихийные акции протеста. Больше всего людей собралось около торгового центра «Корона» на проспекте Космонавтов, выходили люди в микрорайонах Форты и Ольшанка, а также гродненцы стояли около здания областной филармонии. Не обошлось и без задержаний.


Вечером на паркинге около торгового центра «Корона» начали собираться гродненцы. Сначала несколько десятков человек стояли около проезжей части. Им сигналили проезжающие мимо машины. Через несколько минут люди разошлись, а потом снова собрались около входа в торговый центр. Сначала здесь было около 50 человек. В какой-то момент на стоянке появились силовики. Сначала они просили собравшихся разойтись, а потом начались задержания. Некоторые, увидев милицию, разбегались, некоторые оставались на месте. Их отводили в микроавтобусы. Рядом дежурили автозаки. Когда силовики уходили, люди возвращались — и так несколько раз.


Сотрудники убегавших не догоняли — подходили к тем, кто на месте, и вежливо просили разойтись.

— Мы же вас просили и предупреждали. Пожалуйста, расходитесь. Почему вы здесь стоите? Пройдемте со мной, пожалуйста, — говорит один из силовиков.

Его коллеги уводят несколько человек.


В какой-то момент милиционеры останавливаются около журналистов — и обращаются к ним.

— Вы правду напишите, правду! С двух сторон напишите правду, и как все здесь разбегаются от нас — тоже.


Кто-то из силовиков говорит:

— А еще напишите, что здесь бегает мужчина, который призывает убивать милиционеров.

Какой-то парень и правда бегал по паркингу. Призывов убивать мы не слышали, но он громко кричал силовикам:

— Уезжайте отсюда, вас здесь никто не ждал!

Парень, кстати, все время стоял отдельно от протестующих, махал руками, а потом ушел куда-то в сторону машин, которые стояли ближе к проезжей части.


Силовики в это время сели в микроавтобусы и уехали. На паркинге осталось несколько десятков человек. Они скандировали: «Жыве Беларусь», а потом начали расходиться.



Параллельно гродненцы собирались около здания областной филармонии. Там также были задержания. Известно по крайней мере об одной задержанной женщине — она стояла там с плакатом.

Люди также выходили на улицу на бульваре Ленинского комсомола и в микрорайоне Ольшанка.













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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в среду, 23 сентября, по всему городу проходили стихийные акции протеста. Были и задержания. Больше всего людей собралось около торгового центра «Корона» на...
 
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