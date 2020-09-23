В Могилеве люди устроили митинг против Лукашенко после инаугурации

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 сентября могилевчане протестовали против Александра Лукашенко и его инаугурации. Они вышли на площадь в центре города, а затем прошли колонной по улицам с плакатами и флагами. В пиковое время в колонне было, по приблизительным оценкам, около 200 человек.





Могилевчане начали несмело собираться на площади около торгового центра «Атриум» в районе 18.00. Примерно за полчаса до этого силовики и их транспорт были замечены на всех главных площадях Могилева. Милиция дежурила у зданий исполкомов. Возле «Атриума» были сотрудники милиции с мегафоном.

Центр города патрулировала ГАИ на машинах и мотоциклах. Остановка около «Атриума» была закрыта, возле нее стоял милицейский эвакуатор.

Однако могилевчане все равно собрались возле «Атриума». Они сначала просто стояли, потом начали разговаривать с силовиками — их тут было около десяти человек в милицейской и форме ОМОНа. На вопрос одной из могилевчанок молодой сотрудник ОМОНа ответил, что в Минске на протест «вышли ну тысяч двадцать человек». Женщины попытались их переубедить и попросили посмотреть фото в интернете, а лучше — «вспомнить слова присяги и выполнить свой долг перед народом».

Силовики просили людей разойтись и «гулять где-нибудь в другом месте», пригрозили задержаниями, если те не освободят площадь через 5 минут. Около 50 человек в итоге стали в колонну и сделали круг по площади, скандируя: «Мы гуляем».

























Затем люди пошли колонной по городу. Их всю дорогу сопровождали пешком около десятка силовиков, следом ездили автозак, автобус, несколько микроавтобусов.

























Около 20.20 люди разошлись. Несколько девушек сказали силовикам: «До свидания» и «Спасибо, что охраняли».

По данным правозащитников, в Могилеве вечером 23 сентября задержали, преимущественно в центральной части города, как минимум 18 человек.