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В Минске люди блокируют дороги, в ход пущены водометы с краской

24.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске проходит протест после тайной инаугурации Лукашенко. Город стоит, все перекрыто, все гудят, из машин видны флаги, передает корреспондент БДГ.

Возле Стелы начались крайне жёсткие задержания, против людей используют водометы. Позже людей от стелы оттеснили, многих задержали. Есть те, кому нужна помощь медиков.

В 20:06 на Немиге собралось много людей, многие стоят на втором этаже у ТЦ «На Немиге», много людей на обратной стороне улицы. Автомобили сигналят. Люди кричат «Жыве Беларусь!».  Возле ТРЦ Галерея целая вереница автозаков и микроавтобусов, однако люди стоят недалеко от них с национальными флагами.

На проезжей части замечен лично глава ГУБОПиК Николай Карпенков.

Похоже, есть риск повторения 9-11 августа: на Немиге слышны выстрелы, на "Риге" брутальные задержания и вылавливания во дворах, начальник ГУБОПиК Карпенков и его люди в масках вновь бесчинствуют в районе Немиги, а на "Пушкинской" жесткие задержания. Сообщается о раненых и прибытии "скорой" в Центральный РУВД Минска.

По всем примыкающим к центру улицам затруднено движение транспорта. Стоят длинные пробки, машины сигналят.

На проспекте Независимости автомобилисты блокируют движение в центр, едут в 4 ряда со скоростью 20 км/ч, сигналят.

Аналогичная ситуация на Кальварийской: движение  к Пушкина очень медленное, много машин, они сигналят.

22:15. Проезд к Пушкина от Кальварийской полностью перекрыт машинами, движение стоит более получаса.

23:07. Перекрыто движение возле метро Спортивная. Тут стоят машины, собрались люди.

Так все начиналось

Напомним, 23 сентября во Дворце Независимости прошла инаугурация Лукашенко на президентский пост. О церемонии до этого не сообщалось, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что о инаугурации будет объявлено ближе к событию Однако этого не произошло, и президент принял присягу в "тайном формате".

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит протест после тайной инаугурации Лукашенко. Город стоит, все перекрыто, все гудят, из машин видны флаги, передает корреспондент БДГ.
 
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