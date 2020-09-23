Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Тысячи демонстрантов собираются на площадке возле стелы "Минск — город-герой". Сегодня, в отличие от воскресных дней, она не оцеплена военными.



Протестующие вышли на проезжую часть проспекта Победителей. На пересечении проспектов Победителей и Машерова сотрудники ГАИ перекрыли движение транспорта, затем — уехали.



Тем временем, по информации очевидцев, в сторону стелы движется колонна военной спецтехники — водометы и машины "Рубеж".



У корреспондентов БелаПАН силовики проверили документы и предупредили о том, что нужно держаться на расстоянии 50 метров от демонстрантов.



Примерно в 19.05 милиция перекрыла движение на проспектах Победителей и Машерова. Силовики со щитами бегут к стеле выставлять оцепление. Люди отходят от стелы, концентрируются на перекрестке двух проспектов и скандируют "Фашисты!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты собираются на площадке возле стелы Минск, 23 сентября. Тысячи демонстрантов собираются на площадке возле стелы "Минск — город-герой". Сегодня, в отличие от воскресных дней, она не оцеплена военными. ...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.