|
Демонстранты собираются на площадке возле стелы
24.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 23 сентября. Тысячи демонстрантов собираются на площадке возле стелы "Минск — город-герой". Сегодня, в отличие от воскресных дней, она не оцеплена военными.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 сентября. Тысячи демонстрантов собираются на площадке возле стелы "Минск — город-герой". Сегодня, в отличие от воскресных дней, она не оцеплена военными. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)