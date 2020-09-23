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Демонстранты собираются на площадке возле стелы

24.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 сентября. Тысячи демонстрантов собираются на площадке возле стелы "Минск — город-герой". Сегодня, в отличие от воскресных дней, она не оцеплена военными.

Протестующие вышли на проезжую часть проспекта Победителей. На пересечении проспектов Победителей и Машерова сотрудники ГАИ перекрыли движение транспорта, затем — уехали.

Тем временем, по информации очевидцев, в сторону стелы движется колонна военной спецтехники — водометы и машины "Рубеж".

У корреспондентов БелаПАН силовики проверили документы и предупредили о том, что нужно держаться на расстоянии 50 метров от демонстрантов. 

Примерно в 19.05 милиция перекрыла движение на проспектах Победителей и Машерова. Силовики со щитами бегут к стеле выставлять оцепление. Люди отходят от стелы, концентрируются на перекрестке двух проспектов и скандируют "Фашисты!". 


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 сентября. Тысячи демонстрантов собираются на площадке возле стелы "Минск — город-герой". Сегодня, в отличие от воскресных дней, она не оцеплена военными. ...
 
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