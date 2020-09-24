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Внезапная инаугурация, стихийные протесты и их жесткие разгоны. Итоги 23 сентября в фото и видео
24.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Внезапная инаугурация Александра Лукашенко, стихийные протесты, стычки с силовиками, водометы, задержанные и пострадавшие — в среду произошло немало серьезных событий. Подводим основные итоги дня.
«Тайная» инаугурация
Утром 23 сентября редакцию TUT.BY завалили сообщениями: «странная активность силовиков возле Дворца независимости», «много техники и и автобусов», «сегодня пройдет инаугурация». Обзвон депутатов, дипломатов и сотрудников ЦИК показал — об инаугурации ничего не известно, на нее никто не приглашал. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт утром в среду заявила РИА Новости: «Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим».
Люди в штатском, которые дежурили у Дворца независимости, сообщили корреспонденту TUT.BY: проводится «обычное мероприятие».
После десяти утра перекрыли проспект Независимости. А когда из Острошицкого Городка выехал кортеж, стало очевидным, что событие во Дворце независимости все-таки будет необычным. Впрочем, слово «инаугурация» старались не произносить: а может, все-таки репетиция? (Репетиции проводились и прежде, но не с таким размахом. Хотя в этому году мы уже перестали удивляться странностям.) Кортеж проследовал по проспектам Независимости и Победителей и въехал на территорию Дворца независимости.
В 11.30 телеграм-каналы госСМИ сообщили: во Дворце независимости проходит инаугурация президента.
Инаугурация, которую впервые не транслировали в прямом эфире, о которой не сообщили заранее, на которую не пригласили иностранные делегации и СМИ. Инаугурация, которую держали в тайне до самого последнего момента.
Официальные источники позже объявили, что на мероприятие было приглашено 700 гостей. Среди них не было руководителей иностранных государств, не было послов. Зато были Александр Солодуха и сестры Груздевы.
Впрочем, все формальности были соблюдены.
В соответствии с Конституцией, «присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента».
Как
Шестая инаугурация Александра Лукашенко состоялась спустя 45 дней после выборов.
Что сказал Лукашенко?
Во-первых, он произнес присягу. Ее текст он зачитал на белорусском языке.
— Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.
Во-вторых,
— Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость.
— Мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.
— Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу.
— Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны.
Что сказали эксперты?
Эксперты,
— Власть чувствует хрупкость своих позиций внутри и за пределами страны настолько, что вынуждена была провести такую важную и торжественную процедуру фактически тайно. Основным фактором является опасение, что это вызовет новую волну протестов, которую все равно надо будет ждать в ближайшие выходные, — считает политолог, директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич.
Как отреагировали в мире?
Представители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, США, Украины
Наиболее категоричным оказался глава МИД Литвы Линас Линкявичюс:
— Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его незаконность — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать саму инаугурацию, «ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства». Он также заявил РБК, что мероприятие не предполагало присутствие Путина, и признался, что ему лично об инаугурации ничего не было известно.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал первым из лидеров государств — членов СНГ, кто поздравил Александра Лукашенко со вступлением в должность.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко в своем телеграм-канале назвал сегодняшнюю церемонию «спецоперацией по своей самоинаугурации».
— Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко — президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников, — заявил Латушко.
Не менее резко высказались экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и претендент на пост президента Валерий Цепкало.
Как отреагировали в Беларуси?
Реагировать начали еще тогда, когда Александр Лукашенко принимал присягу. Девушка с плакатом «Саша, забери трудовую» стала напротив Дворца независимости. Через несколько минут ее затолкали в микроавтобус.
Днем на акции протеста в своих вузах выходили студенты (МГЛУ, главный корпус БГУ, БГТУ, БГУИР, БГУКИ, БГЭУ).
Выстраивались в небольшие цепи солидарности и жители отдельных районов Минска: в Малиновке, Серебрянке, Курасовщине, в ЖК «Каскад», на улице Притыцкого и напротив «Минск-арены».
Десятки читателей TUT.BY сообщили, что их отпустили с работы и учебы раньше обычного.
Во второй половине дня в центр города стала съезжаться спецтехника: водометы, «Рубежи», автозаки, автобусы. Ну, а ближе к вечеру в центр начали стекаться люди, для которых эта спецтехника была предназначена. Площадь Независимости оцепили.
Символом протеста в день инаугурации стали картонные короны, которые надели многие демонстранты.
Для начала по проспекту Независимости прошли девушки в коронах.
После шести часов протестующие собирались в начале проспекта Победителей и двигались в сторону стелы «Минск — город-герой».
У стелы участников акции стали жестко задерживать. Пошли в ход водометы с окрашенной водой: с их помощью протестующих оттесняли от монумента, люди стали разбегаться. Некоторые жители проспекта Машерова и Заславской открыли подъезды, чтобы митингующие могли забежать.
На проспекте Победителей силовики распылили газ.
Неизвестные в штатском и в масках останавливали автомобили у Дворца спорта. Люди с резиновыми дубинками подгоняли автомобили, которые, по их мнению, медленно ехали, и даже били по стеклам. Протестующих жестко задерживали.
Среди участников акции журналисты заметили, по крайней мере, троих пострадавших.
На Немиге протестующие вышли на проезжую часть. Их оттеснили к Зыбицкой.
Среди силовиков снова был замечен Николай Карпенков, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
Протестующие перекрыли движение на Немиге. Когда приехала машина ГАИ, люди пошли «на разговор». Сотрудники ГАИ просили освободить проезжую часть, им в ответ кричали «Это наш город!». Тут же появились люди в черном. Увидев их, часть митингующих разбежалась.
Недалеко от Октябрьской площади встретились две колонны — протестующих и поддерживающих Александра Лукашенко. Еще одна такая встреча произошла на площади Победы.
Автомобилисты замедляли движение и сигналили. Город застрял в пробках.
Люди собирались и в своих районах — у «Зубра» в Малиновке, на станциях метро «Пушкинская», «Кунцевщина», «Спортивная», «Фрунзенская», «Грушевка», «Восток», «Каменная горка», в Серебрянке, около «Риги», на Орловской, на велозаводе, в Заводском районе, на улице Киселева, в Новой Боровой, Лошице, Уручье, Сухарево. Часто протестующие выходили на проезжую часть, блокируя движение транспорта. Задержания проходили повсеместно. На «Пушкинской» протестующие вступили в стычку с силовиками.
Очевидцы сообщали о взрывах и выстрелах, громкие хлопки зафиксированы и на видео, однако в минской милиции РИА «Новости» заявили, что для разгона протестов слезоточивый газ, оружие и светошумовые гранаты не использовались.
В Минске протесты закончились после 23.00. Причем в центре — раньше, чем на периферии.
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На несанкционированных акциях протеста в Минске в среду задержаны несколько десятков человек, сообщила агентству «
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Внезапная инаугурация Александра Лукашенко, стихийные протесты, стычки с силовиками, водометы, задержанные и пострадавшие - в среду произошло немало серьезных...
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