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Мирное шествие и точечные задержания. Как в Бресте прошла акция протеста против инаугурации Лукашенко
24.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
23 сентября в Бресте прошли стихийные шествия в знак протеста с инаугурацией Александра Лукашенко. В акции, по данным правозащитников, приняло участие около 300 человек.
Люди стали собираться около 19.00 на площадке возле кинотеатра «Беларусь». Отсюда участники стихийной акции прошли колонной с бело-красно-белыми флагами по улице Буденного до бульвара Космонавтов.
На бульваре колонна вышла на проезжую часть. Люди заняли две полосы движения, оставив одну для транспорта. К колонне подъехали тонированные микроавтобусы.
Протестующие разбежались по дворам и соседним улицам, за ними бросился ОМОН. На бульваре задержали девушку.
Небольшая группа людей осталась стоять на перекрестке улицы Буденного и бульвара Космонавтов. Они эмоционально общались с сотрудниками милиции. Через несколько минут к перекрестку подъехали микроавтобусы и задержали трех человек.
Около 20.00 протестующие вновь собрались на площадке возле кинотеатра «Беларусь». Люди стали в колонну и пошли по маршруту Советская — Маяковского — 17 Сентября — Буденного — Советская.
Когда колонна вышла на перекресток с проспектом Машерова, вновь начались задержания. Часть людей осталась на Советской, остальные побежали по проспекту в сторону набережной и бульвара Шевченко. Задержали троих. Среди них был велосипедист. Его вместе с велосипедом отвели в Брестский РОВД.
После этого небольшая группа людей собралась на улице Советской возле памятника 1000-летия Бреста. Они скандировали «Жыве Беларусь».
Около 21.30 участники акции стали расходиться.
За время акции задержали, как минимум, шесть человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
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Мирное шествие и точечные задержания. Как в Бресте прошла акция протеста против инаугурации Лукашенко
На улицу вышло около 300 брестчан.
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