ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мирное шествие и точечные задержания. Как в Бресте прошла акция протеста против инаугурации Лукашенко

24.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 сентября в Бресте прошли стихийные шествия в знак протеста с инаугурацией Александра Лукашенко. В акции, по данным правозащитников, приняло участие около 300 человек.


Люди стали собираться около 19.00 на площадке возле кинотеатра «Беларусь». Отсюда участники стихийной акции прошли колонной с бело-красно-белыми флагами по улице Буденного до бульвара Космонавтов.


На бульваре колонна вышла на проезжую часть. Люди заняли две полосы движения, оставив одну для транспорта. К колонне подъехали тонированные микроавтобусы.

Протестующие разбежались по дворам и соседним улицам, за ними бросился ОМОН. На бульваре задержали девушку.

Небольшая группа людей осталась стоять на перекрестке улицы Буденного и бульвара Космонавтов. Они эмоционально общались с сотрудниками милиции. Через несколько минут к перекрестку подъехали микроавтобусы и задержали трех человек.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Около 20.00 протестующие вновь собрались на площадке возле кинотеатра «Беларусь». Люди стали в колонну и пошли по маршруту Советская — Маяковского — 17 Сентября — Буденного — Советская.


Когда колонна вышла на перекресток с проспектом Машерова, вновь начались задержания. Часть людей осталась на Советской, остальные побежали по проспекту в сторону набережной и бульвара Шевченко. Задержали троих. Среди них был велосипедист. Его вместе с велосипедом отвели в Брестский РОВД.


После этого небольшая группа людей собралась на улице Советской возле памятника 1000-летия Бреста. Они скандировали «Жыве Беларусь».

Около 21.30 участники акции стали расходиться.


За время акции задержали, как минимум, шесть человек, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мы не трусы, мы белорусы». В Витебске протест против инаугурации Лукашенко закончился задержаниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика