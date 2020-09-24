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26 сентября выставка-ярмарка учебных заведений «Восеньскі карагод» приглашает жителей и гостей Витебска

24.09.2020 06:41 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

26 сентября с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта по проспекту Строителей, 23 в Витебске будет проводиться ежегодная выставка-­продажа продукции учреждений образования области «Восеньскі карагод».


В этом году выставка­-продажа приурочена к фестивалю­-ярмарке тружеников села Витебской области «Дажынкі­-2020» и посвящена празднованию 80­летия системы профессионально-­технического образования Республики Беларусь.

Планируется продажа сельскохозяйственной продукции учреждений образования области, пройдут мастер­-классы, распахнет объятия для своих гостей «Город мастеров» и многое другое. Для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда, заслуженных учителей и работников системы образования Республики Беларусь предусмотрена скидка 10 процентов на реализуемую продукцию. В рамках выставки-­продажи пройдет концерт лучших детских творческих коллективов области, а также высадка памятной аллеи деревьев.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: Фото из архива «Витьбичей».

 
Теги: Витебск
 
 
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26 сентября с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта по проспекту Строителей, 23 в Витебске будет проводиться ежегодная выставка­-продажа продукции учреждений...
 
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