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26 сентября выставка-ярмарка учебных заведений «Восеньскі карагод» приглашает жителей и гостей Витебска
24.09.2020 06:41 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
26 сентября с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта по проспекту Строителей, 23 в Витебске будет проводиться ежегодная выставка-продажа продукции учреждений образования области «Восеньскі карагод».
В этом году выставка-продажа приурочена к фестивалю-ярмарке тружеников села Витебской области «Дажынкі-2020» и посвящена празднованию 80летия системы профессионально-технического образования Республики Беларусь.Планируется продажа сельскохозяйственной продукции учреждений образования области, пройдут мастер-классы, распахнет объятия для своих гостей «Город мастеров» и многое другое. Для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда, заслуженных учителей и работников системы образования Республики Беларусь предусмотрена скидка 10 процентов на реализуемую продукцию. В рамках выставки-продажи пройдет концерт лучших детских творческих коллективов области, а также высадка памятной аллеи деревьев.
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26 сентября выставка-ярмарка учебных заведений «Восеньскі карагод» приглашает жителей и гостей Витебска
26 сентября с 9.00 до 15.00 на площадке возле Дворца спорта по проспекту Строителей, 23 в Витебске будет проводиться ежегодная выставка-продажа продукции учреждений...
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