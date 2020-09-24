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На акциях протеста после инаугурации по всей Беларуси задержаны 259 человек
24.09.2020 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В инаугурационную среду, а также вечер и ночь после нее по всей Беларуси задержаны более 250 человек. Об этом
Как сообщают правозащитники, несогласных задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Борисове, Барановичах, Столине, Поставах и Смиловичах. Всего известно 259 фамилий. Некоторых этой же ночью отпускали, но подавляющая часть осталась в РУВД.
По свидетельствам очевидцев, задержания были жесткими. В списке правозащитников напротив отдельных фамилий есть такие примечания: «разбито лицо», «доставлен в больницу с травмой головы», «забрала скорая помощь».
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Как сообщают правозащитники, несогласных задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Борисове, Барановичах, Столине, Поставах и Смиловичах. Всего...
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