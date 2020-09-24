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Исполкомы будут сами запрашивать документы для административных процедур
24.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Местные органы власти будут самостоятельно запрашивать некоторые документы для проведения административных процедур, соответствующее постановление Совмина №541 от 18 сентября опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Александр Мельников
В документе определен перечень документов, которые местные исполнительные и распорядительные органы должны самостоятельно запрашивать при осуществлении административных процедур, которые производятся по заявлению граждан.
В списке перечислены 85 административных процедур, для осуществления которых некоторые документы будут запрашивать местные исполкомы без участия заявителей. Среди них – справки о месте жительства, составе семьи, нахождении на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, копии трудовых контрактов, выписки из различных регистров, заключения и прочие.
В постановлении указано, что оно вступает в силу с момента его опубликования.
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Перечень документов, которые местные органы власти сами должны будут запрашивать для проведения административных процедур, утвердило правительство Беларуси.
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