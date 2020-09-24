Исполкомы будут сами запрашивать документы для административных процедур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Местные органы власти будут самостоятельно запрашивать некоторые документы для проведения административных процедур, соответствующее постановление Совмина №541 от 18 сентября опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

В документе определен перечень документов, которые местные исполнительные и распорядительные органы должны самостоятельно запрашивать при осуществлении административных процедур, которые производятся по заявлению граждан.

В списке перечислены 85 административных процедур, для осуществления которых некоторые документы будут запрашивать местные исполкомы без участия заявителей. Среди них – справки о месте жительства, составе семьи, нахождении на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, копии трудовых контрактов, выписки из различных регистров, заключения и прочие.

В постановлении указано, что оно вступает в силу с момента его опубликования.