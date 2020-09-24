ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполкомы будут сами запрашивать документы для административных процедур

24.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Местные органы власти будут самостоятельно запрашивать некоторые документы для проведения административных процедур,  соответствующее постановление Совмина №541 от 18 сентября опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Александр Мельников
За отправку больного призывника в армию исполком заплатит 990 рублей

В документе определен перечень документов, которые местные исполнительные и распорядительные органы должны самостоятельно запрашивать при осуществлении административных процедур, которые производятся по заявлению граждан.

В списке перечислены 85 административных процедур, для осуществления которых некоторые документы будут запрашивать местные исполкомы без участия заявителей. Среди них – справки о месте жительства, составе семьи, нахождении на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, копии трудовых контрактов, выписки из различных регистров, заключения и прочие.

В постановлении указано, что оно вступает в силу с момента его опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечень документов, которые местные органы власти сами должны будут запрашивать для проведения административных процедур, утвердило правительство Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
На акциях протеста после инаугурации по всей Беларуси задержаны 259 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика