Блокировка движения и цепи солидарности. Что происходит в Беларуси после ночных протестов

Источник материала: Tut.by

Вчера в Беларуси прошла внезапная инаугурация Лукашенко, что вызвало волну протестов по всей стране и последовавшие за ним жесткие разгоны . Сегодня уже с утра люди выстраиваются в цепи солидарности и замедляют движение на столичных проспектах. Рассказываем, что происходит в Беларуси 24 сентября.