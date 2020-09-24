|
Блокировка движения и цепи солидарности. Что происходит в Беларуси после ночных протестов
24.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера в Беларуси прошла внезапная инаугурация Лукашенко, что вызвало волну протестов по всей стране и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Беларуси прошла внезапная инаугурация Лукашенко, что вызвало волну протестов по всей стране и последовавшие за ним жесткие разгоны. Рассказываем, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)