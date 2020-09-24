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На «Фрунзенской» сняли часть строительного забора - виден спуск в переход на третью линию метро

24.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На платформе «Фрунзенской» — ограждение. За ним строят переход на станцию третьей ветки метро. Минчане заметили, что часть ограждения сняли — виден спуск в переходный тоннель.

С платформы станции «Фрунзенская» можно будет попасть на «Юбилейную площадь», которая пока будет конечной станцией третьей линии метро. В переходе будет траволатор — движущаяся дорожка.

Первыми должны запустить четыре станции новой линии: «Вокзальная», «Площадь Богушевича», «Юбилейная Площадь» и «Ковальская Слобода». По последней информации, третья ветка метро начнет принимать пассажиров в конце октября — начале ноября.

 
 
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На платформе «Фрунзенской» - ограждение. За ним строят переход на станцию третьей ветки метро. Минчане заметили, что часть ограждения сняли - виден спуск в...
 
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