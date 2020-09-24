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На «Фрунзенской» сняли часть строительного забора - виден спуск в переход на третью линию метро
24.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На платформе «Фрунзенской» — ограждение. За ним строят переход на станцию третьей ветки метро. Минчане заметили, что часть ограждения сняли — виден спуск в переходный тоннель.
С платформы станции «Фрунзенская» можно будет попасть на «Юбилейную площадь», которая пока будет конечной станцией третьей линии метро. В переходе будет траволатор — движущаяся дорожка.
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На платформе «Фрунзенской» - ограждение. За ним строят переход на станцию третьей ветки метро. Минчане заметили, что часть ограждения сняли - виден спуск в...
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