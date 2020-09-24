Майка «На правах рекламы» и свитшот «Вырвано из контекста». Что еще можно найти в магазине LSTR с символикой TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды и аксессуаров с названиями разделов и устойчивыми фразами из жизни редакции TUT.BY.





На фото: Марина Золотова, главный редактор TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко

Коллекцию разработал дизайнер Doctor Oy , который создавал этим летом стикерпак TUT.BY для Viber. Его работы можно встретить на улице Октябрьской или в «Песочнице». Принты выполнены в авторской графике, где линии создают движение, состояние, настроение. Цвета коллекции — черный, белый и красный.

Все модели, мужские и женские, можно приобрести в магазине LSTR , который находится в Минске на улице Веры Хоружей, 5.

Что можно найти в коллекции с принтами в атмосфере TUT.BY?

СВИТШОТ «ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА»











На фото: Виктория Ковальчук, раздел «Спорт» TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина

МАЙКА «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ»









На фото: Алексей Судников, видеоредакция TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина

МАЙКА «ЛЕДИ»







На фото: Анастасия Шнек, HR-отдел TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко

НОСКИ «СПОРТ»









На фото: Тимур Кучинский, проект «Афиша» TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко

МАЙКА «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ TUT.BY» — с изображением логотипа на рукавах и без изображения логотипа на рукавах.





На фото: Марина Золотова, главный редактор TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко

СВИТШОТ «ЗАЧЕМ? ЗАТЕМ!»









На фото: Всеволод Зарубин и Сандра Мастиброцкая, видеоредакция TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина

МАЙКА «ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ»









На фото: Станислав Шаршуков, раздел «Недвижимость» TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина

ХУДИ «ЧИТАЮ С 2000»







На фото: Мария Ерема и Ярослав Лысковец, редакция коммерческих спецпроектов TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко

СУМКА «ФИНАНСЫ»









На фото: Елена Толкачева, раздел «Деньги и власть» TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина

ДЕТСКАЯ МАЙКА «ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ» С ПЕСИКОМ ТОТО





Серия одежды и аксессуаров в стилистике Белорусского портала TUT.BY лимитирована, количество экземпляров ограничено! Продажа брендированной коллекции начинается 24 сентября в магазине LSTR.

Команда портала теперь точно сможет увидеть своих любимых читателей даже в толпе!