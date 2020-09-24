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Майка «На правах рекламы» и свитшот «Вырвано из контекста». Что еще можно найти в магазине LSTR с символикой TUT.BY
24.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды и аксессуаров с названиями разделов и устойчивыми фразами из жизни редакции TUT.BY.
На фото: Марина Золотова, главный редактор TUT.BY
Коллекцию разработал дизайнер
Все модели, мужские и женские, можно приобрести в
Что можно найти в коллекции с принтами в атмосфере TUT.BY?
СВИТШОТ «ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА»
На фото: Виктория Ковальчук, раздел «Спорт» TUT.BY
МАЙКА «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ»
МАЙКА «ЛЕДИ»
НОСКИ «СПОРТ»
МАЙКА «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ TUT.BY» — с изображением логотипа на рукавах и без изображения логотипа на рукавах.
На фото: Марина Золотова, главный редактор TUT.BY
СВИТШОТ «ЗАЧЕМ? ЗАТЕМ!»
На фото: Всеволод Зарубин и Сандра Мастиброцкая, видеоредакция TUT.BY
МАЙКА «ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ»
На фото: Станислав Шаршуков, раздел «Недвижимость» TUT.BY
ХУДИ «ЧИТАЮ С 2000»
На фото: Мария Ерема и Ярослав Лысковец, редакция коммерческих спецпроектов TUT.BY
СУМКА «ФИНАНСЫ»
На фото: Елена Толкачева, раздел «Деньги и власть» TUT.BY
ДЕТСКАЯ МАЙКА «ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ» С ПЕСИКОМ ТОТО
Серия одежды и аксессуаров в стилистике Белорусского портала TUT.BY лимитирована, количество экземпляров ограничено! Продажа брендированной коллекции начинается 24 сентября в магазине LSTR.
Команда портала теперь точно сможет увидеть своих любимых читателей даже в толпе!
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Майка «На правах рекламы» и свитшот «Вырвано из контекста». Что еще можно найти в магазине LSTR с символикой TUT.BY
Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды и аксессуаров с названиями разделов и устойчивыми фразами из жизни редакции TUT.BY.
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