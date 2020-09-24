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Майка «На правах рекламы» и свитшот «Вырвано из контекста». Что еще можно найти в магазине LSTR с символикой TUT.BY

24.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды и аксессуаров с названиями разделов и устойчивыми фразами из жизни редакции TUT.BY.


На фото: Марина Золотова, главный редактор TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко

Коллекцию разработал дизайнер Doctor Oy, который создавал этим летом стикерпак TUT.BY для Viber. Его работы можно встретить на улице Октябрьской или в «Песочнице». Принты выполнены в авторской графике, где линии создают движение, состояние, настроение. Цвета коллекции — черный, белый и красный.

Все модели, мужские и женские, можно приобрести в магазине LSTR, который находится в Минске на улице Веры Хоружей, 5.

Что можно найти в коллекции с принтами в атмосфере TUT.BY?

СВИТШОТ «ВЫРВАНО ИЗ КОНТЕКСТА»




На фото: Виктория Ковальчук, раздел «Спорт» TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина

МАЙКА «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ»





На фото: Алексей Судников, видеоредакция TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина

МАЙКА «ЛЕДИ»




На фото: Анастасия Шнек, HR-отдел TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко

НОСКИ «СПОРТ»





На фото: Тимур Кучинский, проект «Афиша» TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко

МАЙКА «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ TUT.BY» — с изображением логотипа на рукавах и без изображения логотипа на рукавах.


На фото: Марина Золотова, главный редактор TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко

СВИТШОТ «ЗАЧЕМ? ЗАТЕМ!»




На фото: Всеволод Зарубин и Сандра Мастиброцкая, видеоредакция TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина

МАЙКА «ДЕНЬГИ И ВЛАСТЬ»




На фото: Станислав Шаршуков, раздел «Недвижимость» TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина

ХУДИ «ЧИТАЮ С 2000»



На фото: Мария Ерема и Ярослав Лысковец, редакция коммерческих спецпроектов TUT.BY
Фото: Дмитрий Брушко

СУМКА «ФИНАНСЫ»




На фото: Елена Толкачева, раздел «Деньги и власть» TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина

ДЕТСКАЯ МАЙКА «ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ» С ПЕСИКОМ ТОТО


Серия одежды и аксессуаров в стилистике Белорусского портала TUT.BY лимитирована, количество экземпляров ограничено! Продажа брендированной коллекции начинается 24 сентября в магазине LSTR.

Команда портала теперь точно сможет увидеть своих любимых читателей даже в толпе!

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский бренд выпустил коллекцию одежды и аксессуаров с названиями разделов и устойчивыми фразами из жизни редакции TUT.BY.
 
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