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Новый поезд свяжет три областных центра: Гомель, Могилев, Витебск. Но он будет ходить только месяц
24.09.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская железная дорога с 27 сентября по 26 октября назначила новый поезд, который по воскресеньям и понедельникам свяжет три областных центра — Гомель, Могилев и Витебск,
Поезд № 697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывать в Витебск в 23.26.
Из Витебска поезд отправится в 1.00 понедельника и в 7.36 прибудет в Гомель.
В пути состав сделает остановки в Буда-Кошелеве, Жлобине, Рогачеве, Быхове, Могилеве, Шклове и Орше.
Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска — 10,96 рубля, в купейном — 15,20 рубля.
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Белорусская железная дорога с 27 сентября по 26 октября назначила новый поезд, который по воскресеньям и понедельникам свяжет три областных центра - Гомель, Могилев...
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