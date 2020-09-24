Новый поезд свяжет три областных центра: Гомель, Могилев, Витебск. Но он будет ходить только месяц

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога с 27 сентября по 26 октября назначила новый поезд, который по воскресеньям и понедельникам свяжет три областных центра — Гомель, Могилев и Витебск, сообщает БелЖД.

Поезд № 697/698 будет отправляться из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывать в Витебск в 23.26.

Из Витебска поезд отправится в 1.00 понедельника и в 7.36 прибудет в Гомель.

В пути состав сделает остановки в Буда-Кошелеве, Жлобине, Рогачеве, Быхове, Могилеве, Шклове и Орше.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска — 10,96 рубля, в купейном — 15,20 рубля.