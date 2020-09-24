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Сколько человек попали в ИВС после вчерашней акции протеста в Гомеле (которой, можно сказать, не было)
24.09.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Внезапная
Уже за пару часов до возможной акции протеста в среду на гомельских улицах появились автозаки и тонированные микроавтобусы, на перекрестках дежурили экипажи ГАИ. Лишь когда стемнело, нескольким десяткам человек удалось собраться в колонну недалеко от универмага. Но совсем скоро на пути протестующих появился ОМОН и разогнал людей.
Правозащитники сообщают минимум о десяти задержанных в Гомеле.
В УВД региона TUT.BY рассказали, что в ИВС ждут суда пять человек, задержанных вчера вечером. Остальных, соответственно, отпустили.
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Сколько человек попали в ИВС после вчерашней акции протеста в Гомеле (которой, можно сказать, не было)
Внезапная инаугурация Александра Лукашенко вызвала в стране стихийные протесты и стычки с силовиками. Впрочем, в Гомеле люди так и не организовались.
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