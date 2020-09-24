Сколько человек попали в ИВС после вчерашней акции протеста в Гомеле (которой, можно сказать, не было)

Источник материала: Tut.by

Внезапная инаугурация Александра Лукашенко вызвала в стране стихийные протесты и стычки с силовиками . Впрочем, в Гомеле люди так и не организовались: силовики разгоняли даже маленькие компании протестующих.



Фото носит иллюстративный характер. Катерина Гордеева, TUT.BY

Уже за пару часов до возможной акции протеста в среду на гомельских улицах появились автозаки и тонированные микроавтобусы, на перекрестках дежурили экипажи ГАИ. Лишь когда стемнело, нескольким десяткам человек удалось собраться в колонну недалеко от универмага. Но совсем скоро на пути протестующих появился ОМОН и разогнал людей.

Правозащитники сообщают минимум о десяти задержанных в Гомеле.

В УВД региона TUT.BY рассказали, что в ИВС ждут суда пять человек, задержанных вчера вечером. Остальных, соответственно, отпустили.