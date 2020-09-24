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Вопросы с закупкой продуктов для детей. С экс-начальника отдела образования в Могилеве взыскивают 62 тысячи

24.09.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский областной суд начал рассмотрение гражданского дела осужденного ранее за неисполнение и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экс-начальника отдела образования, спорта и туризма Октябрьского района Могилева Сергея Батурина. На бывшем месте работы с него хотят взыскать 62,8 тыс. рублей, сообщает 6tv.by.


Сергей Батурин. Фото: 6tv.by

Дело поступило в областной суд, так как прокурор вынес протест на отказ суда Могилевского района взыскивать с Батурина 62,8 тыс. рублей якобы нанесенного им отделу по образованию Октябрьского района ущерба.

Ранее, в декабре 2019 года, суд Октябрьского района признал Батурина виновным в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения. Тогда чиновник был приговорен к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год. Впоследствии к нему была применена амнистия.

Как полагает отдел образования, Батурин нарушил законодательство при закупке продуктов питания для детей. Прокуратура с этим согласна. Адвокат и сам экс-начальник отдела образования отрицают какую-либо вину ответчика и просили облсуд в удовлетворении прокурорского протеста отказать.

«Решение суда Могилевского района обоснованно, законно, исследованы полностью все доказательства. Иных доказательств не представлено, и вряд ли они будут представлены, потому что они не были представлены и с самого начала уголовного дела, и в рамках гражданского дела», — заявил адвокат.

Судебная коллегия пока отложила рассмотрение гражданского дела Сергея Батурина, который сейчас возглавляет Центр учебно-методической работы с кадрами образования Могилевского государственного областного института развития образования.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сергея Батурина осудили за нарушение закона при закупке питания для детей.
 
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