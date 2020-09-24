|
Вопросы с закупкой продуктов для детей. С экс-начальника отдела образования в Могилеве взыскивают 62 тысячи
24.09.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевский областной суд начал рассмотрение гражданского дела осужденного ранее за неисполнение и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экс-начальника отдела образования, спорта и туризма Октябрьского района Могилева Сергея Батурина. На бывшем месте работы с него хотят взыскать 62,8 тыс. рублей,
Дело поступило в областной суд, так как прокурор вынес протест на отказ суда Могилевского района взыскивать с Батурина 62,8 тыс. рублей якобы нанесенного им отделу по образованию Октябрьского района ущерба.
Ранее, в декабре 2019 года, суд Октябрьского района признал Батурина виновным в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения. Тогда чиновник был приговорен к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год. Впоследствии к нему была применена амнистия.
Как полагает отдел образования, Батурин нарушил законодательство при закупке продуктов питания для детей. Прокуратура с этим согласна. Адвокат и сам экс-начальник отдела образования отрицают какую-либо вину ответчика и просили облсуд в удовлетворении прокурорского протеста отказать.
«Решение суда Могилевского района обоснованно, законно, исследованы полностью все доказательства. Иных доказательств не представлено, и вряд ли они будут представлены, потому что они не были представлены и с самого начала уголовного дела, и в рамках гражданского дела», — заявил адвокат.
Судебная коллегия пока отложила рассмотрение гражданского дела Сергея Батурина, который сейчас возглавляет Центр учебно-методической работы с кадрами образования Могилевского государственного областного института развития образования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы с закупкой продуктов для детей. С экс-начальника отдела образования в Могилеве взыскивают 62 тысячи
Сергея Батурина осудили за нарушение закона при закупке питания для детей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)