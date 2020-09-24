В Витебске по реке мимо горисполкома плыли белые и красные кораблики

Источник материала: Tut.by

В Витебске по реке Витьба, в районе Октябрьского моста, 23 сентября кто-то пустил красные и белые бумажные кораблики. Такую картину наблюдал читатель «Витебского курьера news» около 18 часов.



Фото предоставлено читателем «Витебского курьера news»

Кораблики видели на воде и позже: около 20 часов вечера они проплывали по Витьбе мимо горисполкома.