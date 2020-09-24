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В Витебске по реке мимо горисполкома плыли белые и красные кораблики

24.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске по реке Витьба, в районе Октябрьского моста, 23 сентября кто-то пустил красные и белые бумажные кораблики. Такую картину наблюдал читатель «Витебского курьера news» около 18 часов.


Фото предоставлено читателем «Витебского курьера news»

Кораблики видели на воде и позже: около 20 часов вечера они проплывали по Витьбе мимо горисполкома.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске в районе Октябрьского моста кто-то пустил красные и белые бумажные кораблики.
 
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