ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: на акциях 23 сентября задержали 364 человека

24.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера, 23 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксированы 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске группы выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра «Галерея». В 19.00 на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова их количество составило около трех тысяч.

«Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», — говорится в сообщении.

В Витебске несанкционированная акция собрала порядка ста человек.

«Ими активно руководили модераторы регионального телеграм-чата, призывая становиться в сцепку. Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке проспекта Победы с проспектом Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы», — сообщает МВД.

В милиции также отметили, что среди милиционеров есть пострадавшие.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 человека (из них в Минске — 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 320 человек.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокурор заявил о дополнительных мерах по наведению порядка в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика