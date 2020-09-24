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МВД: на акциях 23 сентября задержали 364 человека
24.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 23 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксированы 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД.
В Минске группы выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра «Галерея». В 19.00 на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова их количество составило около трех тысяч.
«Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», — говорится в сообщении.
В Витебске несанкционированная акция собрала порядка ста человек.
«Ими активно руководили модераторы регионального телеграм-чата, призывая становиться в сцепку. Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке проспекта Победы с проспектом Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы», — сообщает МВД.
В милиции также отметили, что среди милиционеров есть пострадавшие.
Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 человека (из них в Минске — 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 320 человек.
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«Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения...
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