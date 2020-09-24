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В Лиде вынесли приговор мужчине, который продавал больных или щенков-полукровок под видом овчарок

24.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Лидского района огласили приговор бизнесмену, который более шести лет вместо чистокровных немецких овчарок продавал людям метисов, то есть щенков-полукровок. Гродно будут судить предпринимателя, который продавал белорусам больных или нечистопородных собак">Следствие по этому делу шло с сентября 2019 года.


Фото: vk.com/club94342571

Мужчина признан виновным в покушении на преступление, а также в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает «Вечерний Гродно».

Суд установил, что предприниматель из Сморгонского района с декабря 2012 года по июнь 2019 года разводил породистых собак и под предлогом продажи щенков немецкой овчарки продавал покупателям из разных регионов страны щенков смешанных пород. Цена одного составляла от 200 до 600 рублей. Чтобы визуально нельзя было определить принадлежность щенков к определенной породе, их он специально продавал еще маленькими. Обещал, что документы о родословной передаст позже, но документы не предоставлял. В итоге ему удалось обмануть 50 человек на общую сумму более 4,6 тыс. рублей.

Предпринимателю назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания скором на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Теги: Гродно
 
 
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Ему удалось обмануть 50 человек на общую сумму более 4,6 тыс. рублей.
 
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