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Есть фото с праздников в минских дворах в советские годы и в девяностые? Присылайте их нам
24.09.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минские дворы ожили — это результат протестной активности после выборов-2020. Соседи устраивают вместе праздники, собираются на чаепития, районами играют в футбол, зовут артистов прямо к подъездам. «Почти как раньше!» — пишут некоторые в комментариях. TUT.BY разыскивает фото из личных архивов с историями, как это было в советское время (и в девяностые).
Когда люди еще не сидели в своих смартфонах, основным местом встреч были не соцсети, а дворы. Соседи прямо у подъездов отмечали дни рождения, играли свадьбы, да и просто проводили вместе время.
Если у вас есть интересные фотографии соседских праздников, снятые в Минске в советские годы и в 1990-е, — присылайте их в редакцию! Оставляйте свои контакты, мы свяжемся с вами и, может быть, расскажем всем вашу историю.
Пишите на почту snezhana@tutby.com с пометкой «Праздник во дворе» в теме письма.
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Если у вас есть интересные фотографии соседских праздников, снятые в Минске в советские годы и в 1990-е, - присылайте их в редакцию!
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