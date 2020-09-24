Есть фото с праздников в минских дворах в советские годы и в девяностые? Присылайте их нам

Источник материала: Tut.by

Минские дворы ожили — это результат протестной активности после выборов-2020. Соседи устраивают вместе праздники, собираются на чаепития, районами играют в футбол, зовут артистов прямо к подъездам. «Почти как раньше!» — пишут некоторые в комментариях. TUT.BY разыскивает фото из личных архивов с историями, как это было в советское время (и в девяностые).



Вокально-инструментальный ансамбль выступает в минском дворе. Фото: Вадим Качан

Когда люди еще не сидели в своих смартфонах, основным местом встреч были не соцсети, а дворы. Соседи прямо у подъездов отмечали дни рождения, играли свадьбы, да и просто проводили вместе время.

Если у вас есть интересные фотографии соседских праздников, снятые в Минске в советские годы и в 1990-е, — присылайте их в редакцию! Оставляйте свои контакты, мы свяжемся с вами и, может быть, расскажем всем вашу историю.

Пишите на почту snezhana@tutby.com с пометкой «Праздник во дворе» в теме письма.