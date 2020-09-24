Генпрокурор заявил о дополнительных мерах по наведению порядка в стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

В Минске в Генеральной прокуратуре сегодня проходит координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией.

На таких совещаниях, как правило, присутствуют главы МВД, КГБ, Верховного суда, руководители структурных подразделений силовых ведомств, представители исполнительной и законодательной власти.

"Основная цель совещания - совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране", - заявил Швед журналистам в четверг в Минске перед началом совещания.

Стратегия силовиков

"Проблемные вопросы взаимодействия всех государственных органов в сложившейся обстановке, особенно в части общественной безопасности, нам хорошо известны. В связи с этим особое значение имеет скоординированность нашей работы. Она должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный практический результат в ближайшее время", - цитирует слова Шведа газета "СБ. Беларусь Сегодня".

Он также определил направления для концентрации усилий правоохранительного блока.

По словам Шведа, во-первых, это целенаправленная работа по обеспечению "неотвратимости наказания организаторов и активных участников протестных акций, возмещению причиненного всеми виновными материального ущерба".

Установят всех

Генпрокурор также отметил, что правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок за период с 9 августа.

"(…) намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определен четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания", - сказал Швед.

По его словам, подход у правоохранительных органов "будет один - пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны".

Про несовершеннолетних

Генпрокурор назвал второе направление в работе - "защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия".

По его словам, милиции поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия для недопущения подобных фактов в дальнейшем.

Про студентов

Кром этого, подчеркнул генпрокурор, определены формы и методы работы ряда государственных органов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования, и потребовано усилить профилактическую и идеологическую работу в молодежной среде.

Указаны и иные меры, которые будут реализованы с учетом полномочий и компетенций каждого органа и организации, – отметил Швед

Напомним, Швед был назначен генпрокурором на минувшей неделе. Коллективу белорусских прокуроров его представлял глава государства, который приехал в генеральную прокуратуру на следующий день после подписания указа о назначении Шведа.

Во время встречи с президентом Беларуси Швед заявил, что в качестве основной задачи для Генпрокуратуры видит сохранение независимости и суверенитета республики, и главное надзорное ведомство намерено усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, в них одержал победу Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

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