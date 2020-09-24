Полковник КГБ, которому дали 7 лет усиленного режима за избиение директора кафе в Гомеле, обжалует приговор

Источник материала: Tut.by

Приговор Гомельского областного суда, вынесенный еще в июле в отношении бывшего начальника отдела УКГБ по Минску и Минской области Андрея Мильченко, который избил директора кафе THE BOX 99, до сих пор не вступил в законную силу — обвиняемый не согласился с вердиктом и подал жалобу в Верховный суд. Как стало известно TUT.BY, апелляция назначена на 29 сентября.





Напомним, вечером 8 февраля в гомельское кафе THE BOX 99 зашли двое мужчин, заказали пиццу, затем подсели к девушкам. Однако те не хотели общаться с незнакомцами. В конфликт вмешался директор кафе. Посетители предложили выйти на улицу — и там один из них стал избивать мужчину .

В результате директор получил серьезную черепно-мозговую травму. На следующий день в интернете появилась запись с камер видеонаблюдения. По этим кадрам оперативники установили личности нападавших.

Оказалось, что удары директору наносил начальник 4-го отдела УКГБ по Минску и Минской области полковник Андрей Мильченко. После поднявшейся шумихи мужчина сам пришел в милицию с повинной. В кафе с ним был 42-летний житель столицы, по делу он проходил как свидетель.

Судебный процесс сделали закрытым , объяснив тем, что «в деле есть том госсекрета».

Напомним, 6 июля Гомельский областной суд признал полковника виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и приговорил к 7 годам колонии усиленного режима. Также Андрей Мильченко должен быть лишен звания полковника и выплатить пострадавшему 45 тысяч рублей моральной компенсации.

Изменит это решение Верховный суд или оставит в силе, станет известно 29 сентября.