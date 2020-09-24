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В милиции рассказали, сколько человек было задержано во время акций после инаугурации на Гродненщине

24.09.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция Гродненщины рассказала, сколько человек было задержано в областном центре и области 23 сентября и сколько участвовало в акциях протеста.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По данным УВД Гродненского облисполкома, по области в акциях протеста приняли участие менее двухсот человек. 17 человек были задержаны, в отношении 16 составлены административные протоколы.

По информации милиции, за медицинской помощью в медучреждения по причине получения травм в ходе участия в акциях гродненцы не обращались.

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Теги: Гродно
 
 
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По данным УВД, по области в акциях протеста приняли участие менее двухсот человек.
 
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