В милиции рассказали, сколько человек было задержано во время акций после инаугурации на Гродненщине

Источник материала: Tut.by

Милиция Гродненщины рассказала, сколько человек было задержано в областном центре и области 23 сентября и сколько участвовало в акциях протеста.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По данным УВД Гродненского облисполкома, по области в акциях протеста приняли участие менее двухсот человек. 17 человек были задержаны, в отношении 16 составлены административные протоколы.

По информации милиции, за медицинской помощью в медучреждения по причине получения травм в ходе участия в акциях гродненцы не обращались.