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В милиции рассказали, сколько человек было задержано во время акций после инаугурации на Гродненщине
24.09.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция Гродненщины рассказала, сколько человек было задержано в областном центре и области 23 сентября и сколько участвовало в акциях протеста.
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По информации милиции, за медицинской помощью в медучреждения по причине получения травм в ходе участия в акциях гродненцы не обращались.
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В милиции рассказали, сколько человек было задержано во время акций после инаугурации на Гродненщине
По данным УВД, по области в акциях протеста приняли участие менее двухсот человек.
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