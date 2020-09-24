В Минске подвыпивший парень громил остановку, а его друг снимал видео

Источник материала: Tut.by

В Минске на прошлой неделе подвыпивший парень разбил остановку. Его задержали. Видео инцидента МВД Беларуси опубликовало на официальной странице в фейсбуке.

На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей бесцельно бродили по улицам города, рассказывает милиция.

Один из парней камнем разбил остекленную секцию остановочного пункта, потом действовал кулаками и локтями. Все это снимал на мобильный телефон и комментировал его друг.

Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.