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В Минске подвыпивший парень громил остановку, а его друг снимал видео
24.09.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на прошлой неделе подвыпивший парень разбил остановку. Его задержали. Видео инцидента МВД Беларуси
На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей бесцельно бродили по улицам города, рассказывает милиция.
Один из парней камнем разбил остекленную секцию остановочного пункта, потом действовал кулаками и локтями. Все это снимал на мобильный телефон и комментировал его друг.
Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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В Минске на прошлой неделе подвыпивший парень разбил остановку. Его задержали. Видео инцидента МВД Беларуси опубликовало на официальной странице в фейсбуке.
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