ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске подвыпивший парень громил остановку, а его друг снимал видео

24.09.2020 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на прошлой неделе подвыпивший парень разбил остановку. Его задержали. Видео инцидента МВД Беларуси опубликовало на официальной странице в фейсбуке.

На прошлой неделе во втором часу ночи двое молодых людей бесцельно бродили по улицам города, рассказывает милиция.

Один из парней камнем разбил остекленную секцию остановочного пункта, потом действовал кулаками и локтями. Все это снимал на мобильный телефон и комментировал его друг.

Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на прошлой неделе подвыпивший парень разбил остановку. Его задержали. Видео инцидента МВД Беларуси опубликовало на официальной странице в фейсбуке.
 
Новости дня
Новости общества
 
Полковник КГБ, которому дали 7 лет усиленного режима за избиение директора кафе в Гомеле, обжалует приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика