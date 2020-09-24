По мнению нового митрополита, мир и порядок в Беларусь могут вернуть молитвы и трехдневный пост

Источник материала: Tut.by

К трехдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступая 23 сентября на пресс-конференции «Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII—XIII веков».

Видео: sobor.by

— Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу, — сказал предстоятель Белорусской православной церкви.

Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с неба, владыка Экзарх сказал:

— Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!

Напомним, 25 августа митрополит Павел подал в отставку . Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.