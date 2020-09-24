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По мнению нового митрополита, мир и порядок в Беларусь могут вернуть молитвы и трехдневный пост
24.09.2020 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К трехдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси,
— Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу, — сказал предстоятель Белорусской православной церкви.
Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с неба, владыка Экзарх сказал:
— Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!
Напомним, 25 августа митрополит Павел
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- Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших белорусских...
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