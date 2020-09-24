Генпрокуратура: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности

Источник материала: Tut.by

Ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности. Об этом заявил сегодня генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает ОНТ .



Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Он заявил, что прокуратура выработает тактику и стратегию действий по реализации поручений президента и обеспечит правопорядок.

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности», — заявил Швед.

Он также подчеркнул, что за все незаконные действия участникам и организаторам придется возместить ущерб.

Напомним, 9 сентября Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора, в связи с выходом в отставку Александра Конюка. Новым генпрокурором стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. 10 сентября Александр Лукашенко лично представил его сотрудникам Генпрокуратуры. Как признался Андрей Швед, Александром Лукашенко ему была поставлена одна задача: «сохранить независимость, суверенитет нашей республики».