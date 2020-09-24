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Генпрокуратура: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности
24.09.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности. Об этом заявил сегодня генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает
Он заявил, что прокуратура выработает тактику и стратегию действий по реализации поручений президента и обеспечит правопорядок.
«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности», — заявил Швед.
Он также подчеркнул, что за все незаконные действия участникам и организаторам придется возместить ущерб.
Напомним, 9 сентября Александр Лукашенко
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Генпрокуратура: ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности
Он заявил, что прокуратура выработает тактику и стратегию действий по реализации поручений президента и обеспечит правопорядок.
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