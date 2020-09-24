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Студенты ГГТУ им. Сухого вышли на акцию протеста

24.09.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле студенты ГГТУ им. П. О. Сухого вновь вышли на акцию протеста против происходящего в стране. Фото опубликовал телеграм-канал «Студенческое движение Гомеля».


Фото: телеграм-канал «Студенческое движение Гомеля»

Студенты собрались у крыльца университета. Тут же появились сотрудники милиции, которые предупредили, что их действия незаконны.

По словам студентов, за несколько часов до акции у одного входа вуза администрация устроила внеплановую выставку, а у другого припарковался трактор и территорию огородили строительными лентами.

О задержанных после акции информации нет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Студенты собрались у крыльца университета. Тут же появились сотрудники милиции, которые предупредили, что их действия незаконны.
 
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