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Студенты ГГТУ им. Сухого вышли на акцию протеста
24.09.2020 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле студенты ГГТУ им. П. О. Сухого вновь вышли на акцию протеста против происходящего в стране. Фото
Студенты собрались у крыльца университета. Тут же появились сотрудники милиции, которые предупредили, что их действия незаконны.
По словам студентов, за несколько часов до акции у одного входа вуза администрация устроила внеплановую выставку, а у другого припарковался трактор и территорию огородили строительными лентами.
О задержанных после акции информации нет.
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Студенты собрались у крыльца университета. Тут же появились сотрудники милиции, которые предупредили, что их действия незаконны.
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